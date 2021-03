Moartea unui muncitor angajat "la negru". De a fost declarat nevinovat patronul firmei pentru care lucra victima

Versiunea patronului

"Nu am putut sa ma inteleg cu el"

Patronul, declarat nevinovat

Judecatoria Buzau a pronuntat recent o prima sentinta intr-un dosar de ucidere din culpa in care patronul unei firme de termopane a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Barbatul a fost trimis in judecata pentru ca, in calitate de administrator al firmei, a primit la munca un muncitor fara a incheia cu acesta un contract de munca, fara a fi verificat din punct de vedere medical, fara a-i fi intocmita fisa postului, fara a fi instruit cu privire la masurile legale de sanatate si securitate in munca si fara a fi supravegheat in procesul muncii.Pe acest fond, in ianuarie 2019, in timp ce lucra in podul unei hale, muncitorul a calcat pe un tavan din rigips, care s-a rupt. Muncitorul a cazut in gol si a murit pe loc.Barbatul trimis in judecata a declarat in proces ca victima nu avea ce sa caute pe tavan, sarcina sa fiind sa care lemne la o centrala. Patronul a aratat ca, potrivit angajatilor, martori la accident , dupa pauza de masa, victima s-a urcat in podul halei in care lucra sa se uite la niste ferestre din lemn pe care voia sa le ia acasa. Patronul firmei a declarat ca ulterior accidentului a aflat de la angajatii sai ca victima a consumat si alcool In privinta documentelor de angajare, patronul firmei a declarat ca victima lucra la el din decembrie, iar cand a venit sa il angajeze i-a cerut buletinul si i-a cerut sa se duca la societatea la care a lucrat inainte si unde figura inca angajat sa isi dea demisia, lucru care nu s-a intamplat.Muncitorii care lucrau in hala in momentul accidentului au declarat in proces ca in momentul in care au pus o scara la pod pentru a monta un corp de iluminat, victima a spus ca se urca pentru a lua niste ferestre de lemn pe care le-a vazut. Unul dintre martori a declarat ca i-a spus muncitorului sa nu se urce, dar "nu am putut sa ma inteleg cu el si s-a urcat in pod". Un alt muncitor a declarat ca i-a spus victimei, inainde de accident: "da-le Dracului de ferestre si da-te jos", dar victima tot nu a inteles.In urma procesului judecat la Judecatoria Buzau, patronul trimis in judecata a fost achitat. Judecatorul si-a motivat decizia aratand ca "raportat la locul de munca la care a fost repartizata victima, curatenie in curtea societatii, carat lemne cu roaba, erau necesare alte masuri de protectie si un alt echipament specific acestei activitati, care este total diferita de activitatea desfasurata in hala de productie"."Trebuie retinut ca, zona in care s-a produs accidentul de munca, are o relevanta deosebita in speta dedusa prezentei judecati, in conditiile in care victima si-a parasit locul sau de munca si a intrat fara acordul persoanei care supraveghea lucrarea intr-o alta zona, unde nu avea nicio atributie, urmarind un interes personal si unde nu cunostea specificul acelei activitati (dovada este ca a calcat intr-o zona unde tavanul era numai din rigips, fapt usor de observat, chiar din pozele aflate la dosarul cauzei, desi restul podului era placat cu scandura)", se mai arata in sentinta Judecatoriei Buzau.Judecatorul a aratat ca faptul ca muncitorul nu era angajat cu forme legale nu are relevanta in acest caz."Cu ce ar fi fost impiedicata victima, sa-si paraseasca locul de munca si sa se duca la locul accidentului, unde nu avea atributii, daca ar fi avut incheiat contract de munca sau daca ar fi verificat din punct de vedere medical, in conditiile in care aceste inactiuni ale inculpatului nu au o legatura directa cu rezultatul periculos, decesul victimei neavand legatura cu starea de sanatate a acestuia", se mai arata in sentinta Judecatoriei Buzau, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.