Muncitorul necalificat concediat de la o mare companie minieră pentru ”calomnii care aduc atingere țării”. Suma imensă pe care a primit-o în cont din greșeală

Insulte care aduc atingere ”prestigiului țării”

”Realități evidente, și nu insulte”

Suma obținută de muncitor în instanță a fost de 4.418 lei, dar dintr-o eroare un angajat al companiei miniere i-a virat în cont aproape 100.000 de lei. La solicitarea conducerii, muncitorul a fost de acord să restituie 95.212 lei.Cupru Min este una dintre cele mai profitabile companii miniere din România. Aici lucrează 500 de mineri care exploatează cel mai mare zăcământ de cupru din țară.Bratina Nicolae a fost concediat de la Cupru Min în 25 iunie 2018, după mai multe postări pe rețeaua de socializare prin care a criticat conducerea exploatării miniere din Munții Apuseni. Reprezentanții societății au considerat că prin aceste critici se aduc grave prejudicii și Ministerului Economiei, dar și României.Comisia de disciplină a propus desfacerea contractului de muncă pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de codul etic al societarii și anume postarea pe rețeaua de socializare Facebook a unor mesaje denigratoare la adresa directorului.”Prin faptele săvârșite au fost aduse atingeri grave conducerii societății și societății în general, fiind făcute afirmații de genul mafioți corporatiști, mafia chineză, etc. este cunoscut faptul că este vorba despre o societate comercială cu capital integral de stat care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, deținând peste 60% din rezerva de cupru a României iar prin contractele încheiate unitatea noastră aduce venituri importante la bugetul statului.”, au susținut reprezentanții companiei miniere în procesele intentate de muncitorul concediat.Uzina deținută de compania minieră Cupru Min AbrudAceștia mai afirmă că angajatul a continuat cu postări jignitoare la adresa unuia dintre șefi, în data de 4 iulie 2018 postând următoarele: "Măi Gheo de la Maramu, cu puțin noroc și cu ajutorul bunului d-zeu, consider că te încadrezi și tu în program, mâncate-ar tata de mafiot-corporatist, care ești tu mafiot! Program decese sâmbătă: 14,30 -17,30 duminica: 14,30-15,30".Șeful direct al acestuia a susținut afirmațiile comisiei de disciplină, precizând că muncitorul nu a reușit să se integreze în colectiv, nici un coleg nu vrea să lucreze cu el în echipă, este dificil, imprevizibil și la toți le este frică de el. ”Totodată a afirmat că își taie venele, sună la 112 și cheamă televiziunea. Invocă motive că nu poate lucra cu târnăcopul pentru că îl doare spatele (coloana). Faptul că nu desfășura nici o activitate la locul de muncă rezultă și din postarea sa din ziua de 16.06.2018 în care afirma printre altele "mă prezint la program, nu fac nimic și mai iau și bani", se mai susține în apărarea companiei miniere.În hotărârea instanței de judecată care i-a dat dreptate lui Nicolae Bratina sunt prezentate și o serie de afirmații considerate insultătoare la adresa directorului din perioada respectivă: ”băi directore general si artistic”, ”mai Gheo de la Maramu”, ”dl. asa zis director”, ”sunteti heterosexual sau homosexual?”, ”cu femeile stai bine sau ai alergie la ele?”.Muncitorul a răspuns că el nu consideră că a insultat pe cineva prin aceste postări. În continuare sunt prezentate alte afirmații ale angajatului: ”mă doare la bască de voi”, ”corporatisti flamanzi de bani”, ”măi parveniților”. Muncitorul a răspuns că ”realitatea evidențiază acest aspect”, când a fost întrebat ce explicații are pentru termenii folosiți.Adresa conducerii companiei prin care i se cere să restituie suma de baniAcesta a justificat folosirea expresiei ”conducere corporatisto-mafiotă” prin următoarele: ”Dacă conducerea companiei semnează contracte de afaceri cu mafia chineză eu mă auto-întreb cum se numesc persoanele din conducere care au semnat contractul respectiv”.Tribunalul Alba și, apoi, Curtea de Apel Alba Iulia i-au dat dreptate parțial muncitorului. ”Reclamantul a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa, de altfel și probate în cauză, însă arată că ceea ce a scris sunt realități evidente, iar nu insulte. Sancțiunea aplicată de angajatoarea pârâtă pentru aceste fapte este, însă, mult prea drastică raportat la faptele săvârșite și la modalitatea în care acestea au fost săvârșite. Se reține în acest sens și faptul că reclamantul, de fapt, a preluat ori s-a inspirat din articolele apărute în mass-media cu privire la unele aspecte.Reclamantul nu a avut reprezentarea că încalcă o obligație de serviciu ci că își spune o părere. Din aceste considerente, se apreciază că aplicarea sancțiunii disciplinare cu 10% a salariului pe o perioadă trei luni, este o măsură suficientă pentru a sancționa și descuraja asemenea comportament”, a precizat magistratul de la Tribunal, care a dispus reangajarea acestuia pe postul deținut anterior.Magistratul a mai obligat compania minieră să plătească despăgubiri bănești egale cu salariile lunare indexate, majorate și actualizate, începând cu data concedierii, până la data reintegrării efective.