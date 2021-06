Sotia contelui Kloss-Ignatenko, condamnata in dosarul Ferma Baneasa, ar fi fost prinsa in Belgia

Inalta Curte ar judeca marti, 15 iunie, contestatia in anulare, femeia incercand sa nu fie predate in Romania , potrivit unor surse ale G4Media Nela Ignatenko (fosta Pavaloiu, Fenachiu) a fost consilier guvernamental pe cand Calin Popescu Tariceanu era premier. Ea ar fi fost cea care a inceput demersurile astfel incat "printul" Paul al Romaniei sa obtina terenurile fostei ferme regale de la Baneasa si a padurii Fundu Sacului din Snagov, fiind vorba de peste 46 de hectare de teren, dupa cum a transmis DNA "Ca urmare a intelegerii avute cu inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, inculpata Pavaloiu Nela i-a promis ca, prin influenta avuta la nivelul functionarilor publici cu atributii in retrocedarea padurii Snagov, ii poate determina sa actioneze conform intereselor acestuia.Astfel, aceasta a facut demersuri la Primaria Snagov si Institutia Prefectului Ilfov, a redactat cereri, memorii, a pus la dispozitia functionarilor publici inscrisuri si, prin intermediul primarului Musat Apostol, cu care are o relatie apropiata, beneficiind de sprijinul unor persoane din conducerea unor partide politice, si-a exercitat influenta asupra functionarilor publici din cadrul comisiei locale Snagov si comisiei judetene de fond funciar Ilfov, determinandu-i sa valideze retrocedarea catre inculpatul Al Romaniei Paul a suprafetei de 46,78 ha teren forestier, desi acesta nu a depus cerere in mod valabil, nu a facut dovada titlului lui Carol al II-lea sau drepturilor sale succesorale dupa acesta.In schimb, inculpata Pavaloiu Nela urma sa primeasca 30% din valoarea bunului ce urma a fi retrocedat", arata DNA intr-un comunicat din 2016.