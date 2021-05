Cine sunt posibilii beneficiari ai legii care ii scapa pe evazionisti de puscarie, promulgata de presedintele Iohannis

Legea care ii scapa pe evazionisti de inchisoare daca achita integral prejudiciul, initiata de PSD si promulgata de presedintele Iohannis, va avea efecte majore asupra dosarelor penale fara un verdict definitiv, aflate in curs de ancheta sau judecata, au explicat G4media.ro mai multi magistrati si avocati Mii de dosare ar putea fi inchise, daca inculpatii decid sa achite prejudiciul integral, caz in care nu mai risca inchisoarea, dupa cum prevede legea fostului deputat PSD, Catalin Radulescu zis Mitraliera.Potrivit aceleasi legi, inculpatii de evaziune fiscala de peste 100 de mii de euro, chiar de zeci de milioane de euro, ar putea scapa de inchisoare si chiar si de amenda penala, daca achita integral prejudiciul, plus 20 %.