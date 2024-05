Nereguli la licitatia pentru noile trenuri de metrou? Se cere expertiza DNA

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a primit doua contestatii la licitatia pentru achizitia de trenuri noi la metrou, dar asteapta raspunsul DNA privind eventuale nereguli anchetate in legatura cu desfasurarea procedurii organizate de Metrorex, contractul atribuit companiei CAF neputand fi semnat pana la clarificarea situatiei.

Astra Vagoane Calatori, detinuta de omul de afaceri Valer Blidar, si Alstom Transport, parte a grupului francez Alstom, au contestat, la finele lunii martie, la CNSC, licitatia organizata de Metrorex pentru cumparare a 51 trenuri noi pentru Magistrala 5, atribuita, potrivit mai multor surse din piata, companiei spaniole CAF.

"Autoritatea contractanta, in cazul nostru Metrorex, a solicitat suspendarea solutionarii cauzei de catre CNSC deoarece exista pe rolul DNA o plangere penala sau o cercetare sau o urmarire penala, cu privire la procedura de achizitie publica in cauza. Noi am solicitat DNA sa ne comunice daca exista sau nu inceperea urmaririi penale. Cand vom primi un raspuns, vom analiza si ne vom pronunta in consecinta. Deocamdata nu stim care va fi raspunsul", a declarat, miercuri, raspunzand unor intrebari pe aceasta tema, presedintele CNSC, Lehel-Lorand Bogdan.

Termenul de solutionare a celor doua contestantii este de 20 de zile, dar procedura nu poate fi lansata in lipsa unui raspuns din partea DNA. Solicitarea catre Directia Nationala Anticoruptie a fost transmisa inainte de sarbatorile de Paste, a spus reprezentantul CNSC.

Intrebat daca s-a mai confruntat cu situatii similare pana in prezent, seful Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a raspuns negativ.

"Personal nu, dar plangeri penale intotdeauna au fost, impotriva tuturor procedurilor organizate de autoritatile contractante, nu este o regula sau nu este o surpriza ca se verifica sau ca se cerceteaza. In fiecare zi auzim cercetari sau ca se declanseaza urmarirea penala impotriva unui primar sau ministru pentru atribuirea de contracte. Noi avem competenta legala de a nu ne pronunta daca stim ca exista o urmarire penala intr-o anumita cauza, pana cand nu se lamuresc aceste lucruri. Punct", a adaugat Bogdan.

Licitatia cu o valoare estimata de aproximativ 440 milioane euro, cu TVA, vizeaza achizitia a minim 43 si maxim 51 de trenuri pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, cu 258, respectiv 306 vagoane, printr-un acord-cadru cu pana la patru contracte subsecvente.

Pentru acest contract, Metrorex a primit la 15 octombrie oferte din partea Astra Vagoane Calatori (1,14 miliarde lei), Alstom Transport (322,2 milioane euro), CAF (309,3 milioane euro), CSR din China (272,3 milioane euro) si Pesa din Polonia (1,5 miliarde lei). Sumele nu includ TVA.