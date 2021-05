Cazul unui sofer condamnat de doua ori pentru aceeasi infractiune. Se pregateste sa mearga la inchisoare la 59 de ani

Din arestul politiei, in cel fortat de acasa

Problema sa este ca a comis doua infractiuni , aproape la indigo, intr-un interval de un an si cateva luni.Prima fapta a comis-o in decembrie 2019, cand a fost oprit in trafic de oamenii legii si i s-a descoperit o alcoolemie mare. Sperand ca va scapa de raspunderea penala, el a oferit politistilor, drept mita , suma de 400 de dolari, doar ca oamenii legii l-au denuntat. Barbatul, pe nume Vasile Ilies , a fost trimis in judecata, in stare de libertate, fiind ulterior condamnat cu suspendare.Anul acesta insa, in luna februarie, chiar daca stia la ce se expune, barbatul a cazut din nou in pacat si a fost din nou tras pe dreapta de oamenii legii. Constientizand ce-l asteapta, Vasile Ilies a incercat din nou sa cumpere bunavointa politistilor, momindu-i de aceasta data cu o mita mai mare, de 500 de dolari.Politistii i-au facut flagrant si de data aceasta l-au bagat la zdup, impotriva lui luandu-se masura arestului preventiv."S-a stabilit faptul ca acuzatul a oferit suma de 500 de dolari echipajului de politie cu scopul de a-si incalca atributiile de serviciu. Mituitorul ar fi vrut ca politistii sa nu intocmeasca actele de constatare ale infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o concentratie alcoolica peste limita legal admisa, respectiv 0,67 mg/l, alcool pur in aerul expirat", potrivit Directiei Generale Anticorptie.Cum am precizat, autorul a fost arestat preventiv, iar dupa o perioada de detentie a fost plasat in arest la domiciliu.Magistratii au judecat cu rapiditate aceasta cauza si pe 10 mai l-au condamnat pe soferul chefliu la doi ani si doua luni de inchisoare cu executate, decizie care poate fi atacata cu apel.Cum inainte a existat o condamnare cu suspendare, legea penala spune ca la finalizarea acestui proces barbatul va merge la inchisoare, singura necunoscuta fiind perioada de detentie pe care o va executa. De altfel, Vasile Ilies se afla si in prezent in arest la domiciliu."Mentine starea de arest la domiciliu a inculpatului. Dispune confiscarea sumei de 500 dolari, apartinand inculpatului, depusa la SC Unicredit Bank Piatra Neamt, in contul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", conform deciziei judecatorilor.