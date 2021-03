Fostul baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit o noua condamnare: Opt ani de inchisoare cu executare pentru finantarea ilegala a fundatiilor Fantasio si Thalia

Curtea de Apel Galati a dat sentinta joi, 18 martie, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste opt milioane de euro in care a fost judecat fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu, dar si alti fosti angajati ai CJC.Instanta a decis achitarea lui Cristian Zgabercea si a Fundatiei Fantasio Constanta pentru evaziune fiscala si a lui Marcel Parau Brancoveanu si a Fundatiei Culturale Thalia pentru complicitate la evaziune fiscala.De asemenea, Curtea de Apel Galati a hotarat sa reduca pedeapsa aplicata lui Cristian Zgabercea pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata de la patru ani de inchisoare la trei ani de inchisoare cu suspendare.Decizia Curtii de Apel Galati este definitiva.In luna mai 2018, Tribunalul Constanta a decis condamnarea lui Nicusor Constantinescu la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in forma continuta, abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane.In acelasi dosar a fost condamnat si Cristian Zgabercea, fost producator general al Televiziunii Romane, care a primit o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si evaziune fiscala, faptele fiind comise in perioada in care era consilier al lui Nicusor Constantinescu.O alta persoana judecata in acest dosar, Carmen Florentina Oproiu, fosta angajata a Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu. Marcel Parau Brincoveanu, reprezentantul Fundatiei Thalia, a primit doi ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala, Fundatia Thalia a primit o amenda penala de 5.000 de lei pentru complicitate la evaziune fiscala, iar Fundatia Fantasio, o amenda penala de 7.000 de lei si pedeapsa complementara dizolvarii persoanei juridice.Procurorii DNA l-au acuzat pe Nicusor Constantinescu ca, in 8 ianuarie 2015, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, a emis o dispozitie prin care a lasat-o fara atributii pe Felicia Taicutu, director in cadrul CJ, provocandu-i o paguba prin diminuarea salariului si afectandu-i interesele legitime privind exercitarea atributiilor unui post pe care il ocupase prin concurs. De asemenea, el a fost acuzat in acest dosar ca a facut plati nelegale din fonduri publice catre asociatii, fundatii sau cluburi sportive, prejudiciul produs fiind de peste opt milioane de euro.In vara anului trecut, Curtea de Apel Constanta l-a condamnat la patru ani de inchisoare pe Nicusor Constantinescu, in dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol.Conform procurorilor, in 2011, Nicusor Constantinescu a achizitionat un elicopter prin Consiliul Judetean Constanta, in cadrul unui proiect finantat de Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania, in scopul eficientizarii activitatii de salvare in cazul situatiilor de urgenta din zona de granita, din judetul Constanta, Romania si Districtul Dobrich, Bulgaria, scrie replicaonline.ro