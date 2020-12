Nicusor Constantinescu, fostul presedinte CJ, reaudiat la DNA, in dosarul Herghelia Mangalia: "Nu mai este democratie in Romania"

La intrarea in sediul DNA, in timp ce era escortat de politisti, Constantinescu a spus ca in Romania nu mai este democratie, ci dictatura."Mi s-a interzis de catre politia politica sa mai vorbesc cu presa. Este dictatura, nu mai este democratie in Romania", a afirmat fostul reprezentant al CJ Constanta.Intrebat de ziaristi ce acuzatii i se aduc, el spus ca "e acelasi dosar, abuz in serviciu, politia politica SRI - DNA".Nicusor Constantinescu a anuntat pe pagina sa de Facebook , luni seara, ca va fi din nou audiat la DNA."Maine, 22.12.2020, ora 10:00, sunt chemat din nou la DNA Constanta, in acelasi dosar 'Herghelia Mangalia'. De data aceasta, macar au respectat procedura, citandu-ma!??", a scris acesta.Pe 16 decembrie, Nicusor Constantinescu a fost scos din Penitenciarul Poarta Alba si dus la sediul DNA Constanta, pentru audieri in dosarul mentionat.Si atunci, informatia a fost data de Constantinescu printr-o postare pe pagina sa de Facebook, precizand ca este "chemat fara citatie la audieri" la DNA, in dosarul 176/P/2017 "Herghelia Mangalia".Fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost condamnat in mai multe dosare penale instrumentate de procurorii anticoruptie Citeste si: