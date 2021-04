Nicusor Dan, dupa redeschiderea Dosarului 10 august: "Justitia trebuie sa faca dreptate"

"Salut hotararea de ieri a Curtii de Apel Bucuresti prin care s-a dispus redeschiderea dosarului 10 august. Justitia trebuie sa faca dreptate in unul dintre cele mai mari abuzuri postdecembriste. Felicitari judecatorului Ciprian Alexandru Ghita, care a pronuntat solutia si, mai ales, domnului Ioan Craciuneanu care a contestat ordonanta Parchetului", a scris, sambata, pe Facebook , Nicusor Dan.Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, redeschiderea Dosarului 10 august , admitand plangerea lui Ioan Craciuneanu, unul dintre protestatarii agresati de jandarmi "Admite plangerea formulata de petentul Craciuneanu Ioan impotriva ordonantei nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism", se arata in minuta sedintei.Decizia magistratilor desfiinteaza ordonanta nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in privinta solutiilor de:* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii de catre suspectii CAZAN LAURENTIU VALENTIN, CHIRICA MIHAI DAN, CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN si SINDILE IONUT-CATALIN a infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, a* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal si participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal,* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal , fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal si uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.Trimite cauza la procuror in vederea:* completarii urmaririi penale fata de suspectii CAZAN LAURENTIU VALENTIN, CHIRICA MIHAI DAN, CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN? i SINDILE IONUT-CATALIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtareabuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art.52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal? i complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,* completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal si participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal,* completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,* completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal? i uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.Decizia pronuntata de judecatorul Ghita Ciprian Alexandru este definitiva.