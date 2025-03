O asociatie de magistrati cere CNSAS sa explice o contradictie din documentele referitoare la procurorul general Gabriela Scutea

Asociatia Initiativa pentru Justitiei ii solicita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) sa explice o contradictie referitoare la Gabriela Scutea aparuta in doua comunicate ale institutiei.

"Prin comunicatele din 18 decembrie 2019 si respectiv 25 februarie 2020 ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, postate pe site-ul CNSAS, s-a transmis, printre altele, ca in sedintele din datele respective Colegiul CNSAS a constatat ca nu au fost identificate documente noi sau neprocesate fata de cele retinute in adeverinta nr. 2965/2010 eliberata anterior doamnei Scutea Gabriela, nascuta la 31 iulie 1973, si a dispus mentinerea adeverintei.

Cu toate acestea, se constata ca datele personale ale actualului procuror general al PICCJ sunt diferite in cele doua comunicate. Astfel, in comunicatul din 18.12.2019, Scutea gabriela apare ca fiind nascuta la Sibiu, jud. Sibiu, din mama Paraschiva, fara tata, iar in comunicatul din 25 februarie 2020, ca fiind nascuta la Sighisoara, jud. Mures, din parintii Ioan si Maria", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Initiativa pentru Justitie.

Asociatia condusa de procurorii Bogdan Parlog si Sorin Lia sustine ca exista "riscul serios ca verificarile care se fac in cadrul CNSAS cu privire la colaborarea cu fosta Securitate a anumitor persoane care candideaza si ulterior ocupa anumite functii publice de mare importanta sa se faca prin utilizarea, cel putin partiala, a unor date personale care se refera la alte persoane, iar inadvertentele care apar pe site-ul CNSAS in privinta procurorului general Scutea Gabriela sa nu fie simple erori, ci consecintele unui sau mai multor acte ratate".

"Pentru aceste motive, solicitam CNSAS explicatii publice cu privire la documentele avute in vedere si modalitatea de lucru prin care s-a ajuns ca pe site-ul sau sa apara contradictii cu privire la datele personale utilizate pentru verificarea calitatii de colaborator al fostei Securitati in cazul procurorului general Cutea Gabriela, precum si refacerea, daca este cazul a verificarilor cu privire la aceasta.

De asemenea, solicitam Parlamentului demararea unei proceduri de control la CNSAS in ceea ce priveste intreaga procedura de eliberare a adeverintei nr. 2965/2010 si de efectuare a verificarilor ulterioare emiterii acesteia", se mai arata in comunicatul Asociatiei Initiativa pentru Justitie.

