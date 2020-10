Un om de afaceri din Prahova si sotia lui, condamnati la ani grei de inchisoare. Cei doi sunt acuzati de fraudarea fondurilor europene

Mihai si Aurelia Matei au fost deferiti justitiei in decembrie 2015 de procurorii anticoruptie din Ploiesti. Afaceristii campineni au fost acuzati ca au obtinut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, in suma de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibila nerambursabila), folosindu-se de acte false. Dupa cinci ani de proces , Tribunalul Prahova a decis ca Mihai Matei sa fie condamnat la 6 ani si 11 luni de inchisoare, iar sotia lui, Aurelia Matei, la cinci ani si patru luni de inchisoare, arata adevarul.ro Potrivit sursei citate, cei doi soti din Prahova sunt acuzati ca "au constituit un grup infractional organizat avand ca scop manipularea procedurii de achizitie, in sensul depunerii de diligente pentru pregatirea ofertelor (prin initierea unor asocieri intre societatile acestora cu producatorii utilajelor sau al sustinerii ferme din partea acestora) si implicit al stabilirii pretului de ofertare astfel incat societatile controlate de acestia sa obtina punctajul necesar castigarii selectiei de oferte, iar valoarea utilajelor sa fie in mod artificial crescuta".