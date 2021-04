Un conoscut om de afaceri din Oradea, condamnat la ani grei de inchisoare pentru un "tun" imobiliar. Sentinta este definitiva

Omul de afaceri a fost trimis in judecata in 2014, fiind acuzat de delapidare, spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, iar mama sa, Floare Mudura, asociata in firma si director economic, a fost acuzata de delapidare in forma continuata si folosirea cu rea-credinta a bunurilor societati.Potrivit adevarul.ro , Mudura a fost acuzat ca a preluat "Librarul", firma care detinea librariile din judet, a falimentat-o, vanzand ulterior spatiile.Spre exemplu, Librarila Luceafarul din Pasajul Vulturul Negru, in centrul istoric al orasului a fost vandut cu 44.673 euro firmei Euromobex MC, pentru ca, dupa doar 6 luni, specialistii chemati sa-i stabileasca pretul pentru un contract de imprumut bancar sa-l evalueze la 400.000 euro.Un spatiu de 730 mp, cu subsol, parter si etaj, tot din centru, a fost preluat chiar de Master contra sumei de 87.500 euro, pentru ca doua saptamani mai tarziu sa fie evaluat la 712.840 euro si pus gaj pentru un credit bancar.Potrivit adevarul.ro, in urma procesului, doar Gheorghe Mudura a ajuns dupa gratii, fiind condamnat ca pentru un omor , la 11 ani si 6 luni de detentie. Mama lui, acuzata de complicitate, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. Totodata, judecatorii au dispus confiscarea unei sume de 2,5 milioane de euro.