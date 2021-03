Alin Simota, baronul din Valea Jiului, arestat intr-un dosar de trafic de influenta

Politia din Petosani a pus in executare un mandat de arestare emis pe numele lui Alin Simota . Omul de afaceri din Petrosani urmeaza sa fie adus la Politia municipiului Petrosani, in aceasta seara, pentru ca are de executat o pedeapsa cu inchisoarea, anunta HD365 TV Surse din cadrul Politiei Petrosani arata ca omul de afaceri a fost ridicat de acasa si urmeaza sa fie adus la sediul din Petrosani.Alin Simota a fost condamnat de Trinunalul Bacau pentru trafic de influenta intr-un dosar ce se judeca din 2017.Potrivit instantei, "pentru savarsirea infractiunii de "trafic de influenta" condamna pe inculpatul SIMOTA ALIN, la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare , interzice inculpatului SIMOTA ALIN, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, si dreptul de a ocupa o functie de conducere, sau de a exercita atributii de conducere in cadrul vreunui partid, formatiune sau alinata politica din Romania, de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. PEDEAPSA DE EXECUTAT = 3 (trei) ani inchisoare".Potrivit unui comunicat al DNA , la data de 28 decembrie 2016, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Gabriela Mazilu, la data faptei director economic al SC CET SA Bacau si Ovidiu Mazilu, cu privire la savarsirea infractiunii de cumparare de influenta,Procurorii anticoruptie au retinut ca, "in vara anului 2010, SC CET SA Bacau si SC Electrocentrale Oradea SA urmau sa incheie contracte de transport pentru carbunele achizitionat de la Societatea Nationala a Carbunelui Oltenia, contracte pe care Gabriela Mazilu, Ovidiu Mazilu si un om de afaceri (martor in dosar) au incercat sa si le adjudece prin intermediul unei societati controlate de acesta din urma.In acest scop, omul de afaceri a luat legatura cu Alin Simota, la data faptei consilier judetean din partea PNL , care i-a spus ca, prin influenta pe care o are pe langa conducerea centrala a partidului, ii poate asigura omului de afaceri incheierea contractelor de transport, avand in vedere ca, la acea data, primarii din municipiile Bacau si Oradea erau membri ai aceleiasi formatiuni politice", se arata in comunicatul DNA.Potrivit procurorilor, pentru a-si face treaba, Simota i-a cerut omului de afaceri suma de 500.000 de lei. Spunea ca banii urmau sa fie folositi de partid, iar sotii Mazilu Gabriela si Mazilu Ovidiu au fost de acord cu solicitarea. "Cele trei persoane au fost de acord atat cu remiterea acestei sume cat si cu plata unui avans de 50.000 de euro", mai arata DNA.Astfel, in luna septembrie 2010, cele trei persoane au remis lui Alin Simota, in patru transe, suma totala de 210.000 lei. Desi acesta a afirmat ca a efectuat toate demersurile la care s-a angajat, cele trei persoane nu au reusit sa incheie contractele de transport de carbune.Alin Simota este un om de afaceri roman (53 de ani), fost vicepresedinte al PNL, scrie Wikipedia . Pana in anul 2010, Alin Simota era considerat cel mai bogat om din Valea Jiului, cu o avere de peste 20 de milioane de euro, obtinuta in afacerile profitabile cu statul in domeniul energiei si al mineritului