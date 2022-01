Ordonanta de modificare a codurilor a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Surpriza la termenul de intrare in vigoare

Ordonanta de urgenta prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un timp record, in Monitorul Oficial (MO).

Ordonanta a fost adoptata de Guvern marti, la ora tarzie, si dupa doar cateva ore a fost publicata in MO. In ce priveste intrarea in vigoare a modificarilor, ordonanta are prevederi surprizatoare.

Potrivit ordonantei, toate modificarile la Codul de procedura penala intra in vigoare in momentul publicarii in Monitorul Oficial, in timp ce modificarile la Codul Penal intra in vigoare in 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

O decizie greu de interpretat in acest moment.

Printre prevederile care intra imediat in vigoare se numara cea referitoare la denunturi, care nu mai pot fi facute dupa trecerea a sase luni de la producerea faptului incriminat.

In ce priveste prevederile care intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial, acestea ar putea fi atacate la Curtea Constitutionala de catre Avocatul Poporului, in acest interval de timp. Greu de crezut, avand in vedere antecedentele actualului avocat al poporului, Victor Ciorbea.

Guvernul Grindeanu, lovitura incredibila data sistemului de justitie

Guvernul Grindeanu a dat o lovitura incredibila sistemului de justitie si a adoptat, marti seara, o ordonanta de urgenta care amputeaza practic Codul Penal in asa fel incat se asigura ca foarte multi politicieni penali scapa fara nicio grija.

Mai exact, noua OUG, adoptata intr-o sedinta nocturna si fara ca macar sa fi fost anuntata si pusa pe ordinea de zi, prevede dezincriminarea abuzului in serviciu pentru prejudicii sub 200.000 de lei. Astfel, scapa de justitie o multime de politicieni, inclusiv Liviu Dragnea, care este judecat intr-un astfel de dosar.

In plus, de Ordonanta va beneficia si ministrul Justitiei, Florin Iordache, pe numele caruia exista deja un denunt pentru favorizarea infractorului, in cazul in care DNA ar decide sa-l urmareasca penal, din cauza Ordonantei de la ceas de seara.

Chiar aceasta favorizare este dezincriminata in cazul in care e vorba de emitere, aprobare sau adoptare de acte normative, adica daca in dosar sunt implicati membri ai Guvernului.

Cat despre gratiere, Guvernul a decis sa o trimita ca proiect de lege in Parlament, asa ca pentru cei deja condamnati mai dureaza pana sa se vada liberi, desi urgenta pana acum a fost argumentata ca fiind data de supraaglomerarea din puscarii.

Mii de romani nemultumiti au iesit in strada.

