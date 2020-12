Dosar penal in legatura cu declaratiile in care Traian Basescu a negat colaborarea cu fosta Securitate

Potrivit Parchetului General, in acest caz s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii.Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri formulate de Grupul de Investigatii Politice (GIP) in iulie 2020, care a reclamat ca Traian Basescu a declarat pe propria raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea cand a candidat la alegerile prezidentiale din 2004 si 2009, alegerile parlamentare din 2016 si alegerile europarlamentare din 2019.Pe 20 septembrie, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista, fiind admisa in acest sens o actiune in instanta introdusa de CNSAS . Hotararea instantei nu este insa definitiva.Potrivit CNSAS, fostul presedinte Traian Basescu a dat note informative ce ar fi dus la mentinerea in tara a unui coleg de la Marina.Din documentele depuse in instanta de CNSAS rezulta ca Basescu ar fi avut un ofiter de legatura desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, si ca ar fi dat doua note informative olografe.Conform CNSAS, pe parcursul colaborarii cu Securitatea, Traian Basescu a furnizat informatii prin care se denuntau activitati potrivnice regimului totalitar comunist, precum intentia de a pleca in strainatate si relatii cu cetateni straini, existente in notele informative date in 5 mai 1975."Analizand informatiile furnizate de parat, apreciem ca acestea vizeaza ingradirea dreptului la viata privata (art. 17 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice) si dreptul la libera circulatie (art. 12 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice", sustinea CNSAS.Potrivit Consiliului, urmare a uneia dintre notele informative date de Traian Basescu referitoare la un coleg, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave romanesti care plecau in afara granitelor tarii.Citeste si: