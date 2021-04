Sapte copii trimisi la cersit de parinti. Pedepsele primite de sotii care spargeau banii obtinuti pe bautura, tigari si jocuri de carti cu camatarii

Cinci ani de inchisoare

A fost exploatata "imaturitatea psihologica" a copiilor

Judecatorii Tribunalului Mures au pronuntat o prima sentinta intr-un dosar DIICOT in care un barbat si o femeie, sot - sotie, au fost trimisi in judecata pentru trafic de minori, fiind acuzati ca "facand abuz de autoritatea de parinti si profitand de imposibilitatea minorilor de a se apara, precum si profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acestora raportat la relatia de parinte - copii si lipsa de cultura a minorilor, au transportat alternativ minorii in municipiul Targu Mures, unde apoi i-au obligat sa apeleze in mod frecvent la mila publicului".Procurorii DIICOT au aratat in rechizitoriu ca toti banii obtinuti in acest mod de catre minori erau insusiti de cei doi parinti, care "cheltuiau acesti bani conform nevoilor lor, inclusiv pe cumpararea de bauturi alcoolice (acestia fiind cunoscuti consumatori de alcool )". De asemenea, au mai aratat procurorii, cei doi parinti traiau efectiv din banii castigati de copii din cersit. Mai mult decat atat, o parte din bani erau sparti la jocurile de carti la care tatal participa alaturi de camatari."Minorii nu aveau alta optiune decat sa se supuna, chiar daca, din declaratiile acestora, rezulta ca erau constienti si rusinati de faptul ca trebuiau sa cerseasca, insa, nu puteau refuza si cerseau la cerintele parintilor. Motivatia parintilor era determinata de faptul ca aveau datorii la persoane fizice, imposibil de achitat in alt mod, intrucat nu existau venituri in cadrul familiei. Asa cum rezulta din dosar, ambii parinti consuma bauturi alcoolice, sunt fumatori si nu au ocupatie", arata datele de la dosar.Atat cu ocazia anchetei, cat si in proces , cei doi parinti au recunoscut acuzatiile, fiind condamnati la cate cinci ani de inchisoare si obligati sa le plateasca fiecaruia dintre copii, preluati in custodia statului, cate 10.000 de lei daune morale."Traficul de fiinte umane a cunoscut o crestere constanta in ultimii ani, devenind o problema nationala si internationala. Fenomenul nu este unul episodic, implicand un numar mare de persoane, cunoscand profunde conotatii de ordin social si economic, demonstrand incalcarea profunda a drepturilor fundamentale ale omului si devenind o problema ce se agraveaza constant.Astfel de fapte sunt asezate nu intamplator in "fruntea" infractiunilor de crima organizata, deoarece sunt forme brutale de incalcare a valorilor sociale ocrotite de lege, consecintele comiterii lor sunt de o mare gravitate si trebuie sa se tina seama de efectele negative resimtite in plan personal de catre victime si importanta valorilor sociale posibil periclitate, cu accent pe aspectul general valabil ca persoanele traficate sunt reduse la conditia de "marfa", sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma suferita marcandu-le intreaga evolutie viitoare", a aratat judecatorul care i-a condamnat pe cei doi parinti la cate cinci ani de inchisoare.Judecatorul a mai aratat ca faptele celor doi parinti sunt grave prin faptul ca victime au fost proprii copii, "care nu au definita scara de valori si, prin urmare, nici maturitatea de a realiza la adevarata dimensiune situatia in care au fost angrenate si de a riposta in conformitate cu propriile interese la factorii externi perturbatori, care ii deviaza cursul firesc al vietii"."Acest gen de fapte (trafic de minori), chiar si atunci cand sunt intreprinse cu consimtamantul victimelor minore (consimtamant apreciat de lege, tocmai in apararea intereselor acestora, ca nefiind valabil) sunt savarsite prin exploatarea imaturitatii psihologice si a lipsei de experienta a victimelor, a naivitatii specifice inca varstei adolescentei in prezenta speta, imprejurari care le pun in imposibilitate de a evalua in mod corect consecintele nefaste produse asupra propriilor persoane", mai arata Tribunalul Targu-Mures in sentinta care a fost atacata cu apel.