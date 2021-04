Parintii unui bebelus mort dupa ce a fost plimbat intre spitale fara un diagnostic clar cer daune morale de opt milioane de euro

Starea fetitei, tot mai grava

Spitale diferite, diagnostice diferite

Ce spunea Streinu Cercel despre caz

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 2, parintii unei fetite din Valcea care a murit la varsta de opt luni dupa ce i s-a spus ca e sanatoasa, dar ii cresc dintisorii, iar apoi a primit diagnostice diferite, au dat in judecata Spitalul Judetean Valcea, Spitalul nr.2 de Boli Infectioase Valcea, Institutul Matei Bals si mai multi medici, cerand daune morale de opt milioane de euro pentru malpraxis. In proces au fost chemate in garantie si trei firme de asigurari.Drama familiei din Valcea incepe in anul 2017. La varsta de opt luni, in data de 10 septembrie, fetita care s-a nascut perfect sanatoasa a inceput sa faca febra 38.2. Ingrijorata, mama copilului a sunat medicul pediatru solicitandu-i un consult. In ziua urmatoare, dupa ce a vazut copilul, medicul i-a transmis mamei ca fetita este "este perfect sanatoasa" si "face febra pentru ca ii ies dintisorii".Pentru ca stia ca fetitei i-au iesit deja patru dinti fara sa faca febra, mama sustine ca i-a cerut medicului sa ii recomande un set de analize, dar a fost "refuzata categoric", medicul spunandu-i mamei sa-i administreze fetitei vitamina C si fier.Pentru ca in seara aceleiasi zile fetita a avut in mod repetat scaune diareice, mama a contactat din nou medicul, insa aceasta i-ar fi transmis pe un ton ironic "ca e vina mamei ca am mancat icre de peste" (copilul fiind alaptat de la nastere) si i-a spus mamei "sa stea linistita ca fetita e bine".In data de 12 septembrie 2017, starea fetitei s-a inrautatit, facand febra tot mai mare. Disperata, mama l-a contactat din nou pe medicul pediatru care i-a transmis din nou mamei ca motivul starii fetitei este aparitia dintilor. In 13 septembrie mama a mers cu fetita la un alt medic. Si acesta a linistit-o, spunandu-i ca "fetita este bine".Dupa alte doua zile, ingrijorata ca fetita urineaza doar la 12 ore si face diaree de 7-10 ori pe zi, mama a contactat din nou medicul pediatru, care i-ar fi spus mamei ca "fetita fiind alaptata exclusiv nu mai aveti lapte si din cauza asta nu are ce urina". Urmatoarea zi, mama fetitei a contactat un alt medic pediatru, care a spus ca este la un congres, dar o asteapta pe fetita a doua zi la spital pentru consult.La cinci zile de la primele simptome si dupa ce starea fetitei s-a agravat tot mai mult, mama a mers cu fetita la Urgente. Dupa ore intregi de asteptare, i s-au facut fetitei analize de sange si i-a recomandat mamei sa mearga la Spitalul de Boli Infectioase din Ramnicu Valcea pentru ca fetita este suspecta de hepatita.La Infectioase, mamei i s-ar fi spus ca fetita nu poate fi internata, deoarece spitalul este plin de bolnavi de rujeola si i-a cerut sa mearga acasa, pentru ca fetita nu ar avea hepatita, dar sa se prezinte a doua zi pentru a-i face pacientei markerii hepatici.La Spitalul de Boli Infectioase fetitei i s-au facut analize, iar mamei i-a fost comunicat diagnosticul: hepatita B si C. In urma analizelor efectuate la un laborator privat a reiesit ca fetita nu sufera de heptatita.Intr-un final, fetita a fost trimisa la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti, unde i s-au facut noi analize, iar parintilor li s-a spus ca fetita este suspecta de septicemie.In 22 septembrie 2017, dupa zece zile de la primele simptome si plimbat intre spitale, fetita a murit, la Institutul Matei Bals. Medicul curant le-ar transmis parintilor ca, de fapt, fetita nu a avut nici septicemie, ci ar fi murit de o malformatie la inima.Parintii au formulat si plangere penala, iar timp de aproape 3 ani au fost intocmite doua rapoarte de expertiza. Printr-un proces separat deschis la Judecatoria Sectorului 2, parintii cer daune morale de opt milioane de euro. Judecatoria si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti, fiind abia inceputul unui proces care se anunta de durata.In 2017, dupa decesul fetitei de opt luni, managerul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel , declara pentru jurnalul.ro ca toata lumea din subordinea sa si-a facut treaba asa cum trebuia."Am analizat cazul si nu este niciun fel de problema din punctul nostru de vedere. Este un copil care a venit undeva, pe la ora 19, si, din pacate, in cursul noptii s-a prapadit, venind intr-o faza terminala. Copilului i s-a facut un tratament de terapie intensiva, care reprezenta singura lui sansa de supravietuire. Ca atare, din punctul nostru de vedere, toata lumea si-a facut treaba asa cum trebuia, dupa toate canoanele", a declarat, in 2017, Adrian Streinu-Cercel pentru sursa amintita.