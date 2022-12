Parlamentul, o mare familie: Inca un deputat trimis in judecata, dupa ce si-a angajat fiica

Fostul deputat Stefan Buciuta a fost trimis in judecata, vineri, pentru conflict de interese, pentru ca si-a angajat fiica in Camera Deputatilor, in timp ce isi exercita functia de parlamentar.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au dispus trimiterea in judecata a fostului deputat Stefan Buciuta din partea Uniunii Ucrainienilor, sub aspectul savarsirii infractiunii de conflict de interese, se arata intr-un comunicat al instututiei.

In rechizitoriul intocmit de procurori se precizeaza ca Buciuta, in calitate de deputat in legislatura 2008-2012, si-a angajat fiica la Camera Deputatilor, iar apoi a avizat contractul de munca pe perioada determinata (decembrie 2008 - septembrie 2012) al acesteia, timp in care tanara a realizat venituri de aproximativ 60.000 de lei.

Dosarul a fost inaintat spre solutionare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Deputat PSD, trimis in judecata - si-a angajat fiul si nora

Tot vineri, procurorii l-au trimis in judecata si pe deputatul PSD Anghel Stanciu, acesta fiind acuzat, de asemenea, de conflict de interese. El si-a angajat fiul si nora in biroul sau parlamentar, unde acestia au lucrat timp de patru, respectiv trei ani.

D.T.

Ads