Cum lua mita patronul unei firme angajate sa supervizeze reabilitarea unor blocuri din Sectorul 5: "Ii numaram? 35.000, cum am vorbit"

Flagrantul

A recunoscut tot

"Am doi copii minori, tatal meu este bolnav"

Condamnat la inchisoare cu executare

Vasile Bogdan, patron al unei firme care a castigat dirigentia de santier pentru doua contracte de reabilitare a 32 de blocuri din Sectorul 5 al Capitalei a fost trimis in judecata de procurorii DNA in luna mai 2020. Acesta a fost acuzat ca a cerut, de la firma Star Pro Center INTL, care a castigat licitatiile de reabilitare, un comision de doi la suta din valoarea facturilor, pentru a semna situatiile de lucrari care ii permiteau firmei amintite sa isi primeasca banii de la Primaria Sectorului 5.Potrivit procurorilor DNA, patronul firmei care superviza lucrarile de reabilitare la cele 32 de blocuri a cerut o mita totala de 263.000 de lei. Dupa ce a platit o prima transa in valoare de 20.000 de lei si o a doua transa de 10.000 de lei, patroana firmei de constructii careia Vasile Bogdan i-ar fi cerut mita, Nicoleta Elena Diaconescu, a depus denunt la DNA.In urma denuntului, supervizorul lucrarilor de reabilitare a blocurilor din Sectorul 5 a fost prins in flagrant imediat dupa ce a primit 35.000 de euro. Interceptarile de la dosar arata cum au decurs discutiile din biroul in care ar fi fost platita mita.Astfel, conform inregistrarilor video realizate de DNA, denuntatoarea se ridica de la masa si se indreapta catre o ala zona a incaperii, apoi revine la masa, tinand in mana dreapta un plic de culoare alb, se reasaza la masa, iar dialogul continua, astfel:Potrivit imaginilor, Vasile Bogdan nu spune nimic, iar martora pune banii intr-un biblioraft. La plecare, Vasile Bogdan ia biblioraftul, iar la iesire i se organizeaza flagrantul. Initial, barbatul a spus ca nu stia de bani, dar ulterior a recunoscut toate acuzatiile."In perioada 20 octombrie 2019-14 aprilie 2020, am primit de la doamna D.N.E. (n.r. Diaconescu Nicoleta Elena), urmatoarele sume de bani: o transa de 20.000 lei, la data de 20.10.2019; alte doua transe de cate 10.000 lei, in perioada noiembrie-decembrie 2019. Una din cele doua transe de 10.000 lei mi-a fost data prin V.C., angajat al societatii conduse de doamna D.N.E. Mentionez ca plicul primit prin intermediul lui V.C. era sigilat. O alta suma de bani, respectiv suma de 35.000 euro, mi-a fost inmanata in data de 14.04.2020, cand s-a constatat si infractiunea flagranta", a fost declaratia de recunoastere a inculpatului.Vasile Bogdan a mai declarat ca banii erau primiti pentru acceptarea situatiilor de plata aferente lucrarilor de reabilitare a unor blocuri din Sectorul 5., a mai declarat Vasile Bogdan.Supervizorul lucrarilor de reabilitare a blocurilor din Sectorul 5 a cerut, dupa ce a fost prins in flagrant, incheierea unui acord de recunoastere, aratand ca isi recunoaste fapta si o regreta. "Nu am influentat cercetarile efectuate in cauza si nici nu intentionez, am doi copii minori, de 3 ani si 5 luni - sunt gemeni, in intretinere si unul din parinti, respectiv tatal meu este bolnav de cancer si are un handicap locomotor, eu fiind cel care ma ocup de ingrijirea lui. De asemenea, arat ca nu am antecedente penale", se arata in declaratia lui Vasile Bogdan.Inculpatul si-a mentinut pozitia si in proces , aratand ca recunoaste fapta si ca o regreta.In 23 iulie 2020, Tribunalul Bucuresti i-a aplicat lui Vasile Bogdan o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu executare."In raport cu criteriile de individualizare prev. de art. 74 Cod penal, respectiv, inculpatul a actionat cu premeditare, urmarind o imbogatire fara munca, bineinteles din banii contribuabilului de rand, platitor de taxe si impozite, cu toate eforturile depuse de oprganele judiciare de combatere a flagelului coruptie , in ultima vreme se constata o revigorare a acestui flagel, atitudinea de recunoastere si regret de care a dat dovada inculpatul (acesta, de altfel, nici nu avea de ales, in conditiile in care a fost prins in flagrant luand suma de 35.000 euro, la data de 14.04.2020 ), restituirea unei parti din sumele incasate cu titlu de mita, instanta apreciaza ca scopul educativ si preventiv al sanctiunii penale ce urmeaza a fi aplicate inculpatului poate fi atins printr-o pedeapsa al carui cuantum va fi orientat spre mediu special prevazut de lege, dar cu executare in regim de detentie", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, fiind atacata cu apel, care se judeca la Curtea de Apel Bucuresti.