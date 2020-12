Paul Al Romaniei, dat oficial in urmarire generala. Poza autointitulatului print a fost afisata pe site-ul Politiei Romane

Acuzatiile aduse

Cotele printului

Condamnat la inchisoare cu executare in dosarul "Ferma Baneasa", printul Paul al Romaniei nu a fost gasit acasa de politistii care au mers sa il ridice pentru a-l introduce in penitenciar . Astfel, Politia Romana l-a dat in urmarire generala pe Paul al Romaniei.Datele de identificare ale printului Paul au fost afisate pe site-ul Politiei Romane, unde se arata ca "AL ROMANIEI PAUL PHILIPPE este cautat pentru a executa o pedeapsa de trei ani si patru luni de inchisoare pentru trafic de influenta si dare de mita."Joi seara, dupa pronuntarea sentintei, politistii au mers acasa la Paul Al Romaniei pentru a-l ridica, dar acasa era doar printesa Lia. Potrivit Digi 24, aceasta nu a vrut sa stea de vorba cu jurnalistii si sa spuna unde se afla printul Paul.Potrivit g4media.ro, Paul Al Romaniei s-ar afla in Portugalia.Potrivit DNA , acuzatiile retinute in sarcina celor 22 de acuzati vizeaza infractiuni comise in perioada 2006-2013 in diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), in interesul obtinerii unor imobile de o valoare deosebita, intre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de Paul Philippe Al Romaniei.Pe de o parte, Paul Philipe Al Romaniei ar fi cumparat influenta pe care Remus Truica ar fi avut-o asupra diferitilor functionari de la institutiile publice care detineau cele doua proprietati. Pe de alta parte, Truica ar fi prezentat "afacerea" unor persoane potente din punct de vedere financiar, "cu care s-a asociat, constituind un grup infractional, pentru a se implica in demersurile infractionale, singura cale in obtinerea bunurilor imobile pe care Paul Philipe Al Romaniei le revendica in mod nelegal".Procurorii spun ca printul Paul i-ar fi promis inculpatului Truica Remus si asociatilor acestuia din grupul infractional o cota parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu Reciplia SRL.Prejudiciul total in dauna statului roman inregistrat in acest dosar este enorm, ajungand la 145.398.569 de euro.