Paul de Romania, Steinmetz, Siberstein si Ignatenko au fost dati in urmarire internationala. Cei patru, condamnati in dosarul "Ferma Baneasa", nu au fost gasiti pana acum de politie

Tot in urmarire internationala au fost dati si doi oameni de afaceri israelieni Tal Silberstein si Benyamin Steinmetz, precum si Nela Ignatenko (fosta Pavaloiu), toti condamnati in acelasi dosar.In schimb, Remus Truica, milionar roman, si fost sef de cabinet al lui Adrian Nastase , este deja la puscarie, fiind condamnat, in acelasi dosar, la 7 ani de inchisoare.Prejudiciul in dosarul "Ferma Baneasa" a fost evaluat de instanta la 145 de milioane de euro.Nefiind de gasit la locuintele declarate, cei patru condamnati au fost dati in urmarire internationala, astfel ca, daca vor fi prinsi in statele UE, dar si in alte tari, acestia vor putea fi arestati pe loc de oamenii legii.