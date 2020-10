Cum a reusit un roman cu sase clase, care conducea un Porsche Cayenne cu un permis fals, sa scape de patru ori de Politie

Cum a fost falsificat permisul. Filiera ucraineana

Permisul falsificat, retinut in Elvetia

Motivarea unei pedepse cu suspendare

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta finala intr-un dosar in care Danut Padure, un giurgiuvean de 38 de ani, a fost trimis in judecata pentru conducere fara permis si uz de fals, dupa ce a fost prins de cinci ori incalcand regulile de circulatie la volanul masinii sale Porsche Cayenne, pe care o conducea cu un permis falsificat.Prima data, politistii l-au prins pe barbat conducand cu permisul de conducere falsificat in octombrie 2015. Padure a fost amendat pentru nereguli comise in trafic , iar cu ocazia controlului a prezentat un permis de conducere ucrainean. Politistii nu au sesizat falsul si, dupa ce l-au amendat, l-au lasat sa plece.Scena s-a repetat de inca patru ori pana in noiembrie 2016. Dupa a cincea amenda pe care i-au aplicat-o, politistii din Giurgiu i-au verificat soferului cu Porsche Cayenne permisul prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, constatand ca acesta a fost emis de autoritatile din Ucraina pe numele Dubrovskyi Mykola, nascuta la data de 25.10.1954.Cu ocazia anchetei, Danut Padure a recunoscut ca a circulat cu un permis de conducere falsificat, fara sa fi facut vreodata scoala de soferi , obtinand permis de conducere romanesc in 2017, dupa deschiderea dosarului penal pe numele sau. Atat cu ocazia anchetei, cat si la proces , Padure a declarat ca in toamna anului 2015 s-a intalnit cu un taximetrist care i-a spus ca il poate ajuta sa faca rost de un permis, printr-un intermediar.A doua zi, Padure si taximetristul s-au dus la intermediar, care i-a spus barbatului ca "ii poate obtine un permis de conducere din Ucraina daca ii da suma de 3.700 euro, doua poze tip buletin si o copie a cartii de identitate, ceea ce inculpatul a si facut". Dupa aproximativ o saptamana, Padure s-a intalnit cu intermediarul, care i-a spus ca mai dureaza aproximativ trei zile.Pentru ca intermediarul i-a spus ca merge la Bucuresti "sa vorbeasca cu oamenii", Padure l-a urmarit pe barbat pana in zona 13 Septembrie din Bucuresti. A doua zi s-a dus si l-a cautat pe omul intermediarului, de la care a aflat ca pretul real al permisului falsificat este de 1.200 de euro.Padure a hotarat sa il scoata pe intermediar din schema si a negociat direct cu omul care ii putea face rost de permis pentru pretul de 2.000 de euro (1.700 de euro mai putin decat i-a cerut intermediarul). Dupa o saptamana, la inceputul lunii octombrie 2015, Padure avea permisul ucrainean.In proces, Danut Padure a mai aratat ca in perioada 2015-2016 a circulat cu permisul falsificat prin Europa, iar in cursul anului 2016, politistii din Elvetia i-au ridicat permisul de conducere pentru suspiciune de fals. Pentru suma de 1.000 de euro, platiti omului sau din Bucuresti, barbatul a facut rost de un permis ucrainean nou, retinut si acesta, de aceasta data de politistii romani. Barbatul, care a recunoscut ca nu a facut niciodata scoala de soferi, a declarat ca "era convins ca permisul de conducere este valabil intrucat, daca era fals, nu conducea autoturisme".Tribunalul Giurgiu, in prima instanta , si Curtea de Apel Bucuresti, in apel, l-au condamnat pe Danut Padure la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru conducere fara permis si uz de fals. Judecatorii au avut in vedere faptul ca barbatul a recunoscut acuzatiile, dar si ca ancheta a fost una de durata, iar pericolul social a devenit unul "difuz"., au aratat judecatorii, care i-au gasit barbatului si circumstante atenuante., se mai arata in sentinta, care a avut in vedere si "circumstantele personale" ale inculpatului: este necasatorit, a absolvit 6 clase si nu are ocupatie.