Angajat al unui service de telefoane mobile, la un pas sa fie omorat pentru ca nu a putut repara un Iphone. Pedeapsa primita de atacator

S-a intors cu bata de baseball si a facut prapad

Condamnat pentru tentativa de omor

Tribunalul Brasov a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar de tentativa de omor in cazul unui tanar acuzat ca, in cursul lunii iunie 2020, l-a atacat cu bata de basebal l pe angajatul unui service de telefoane.Totul a inceput in 17 iunie 2020, in jurul orei 12.00. In service-ul de telefoane a intrat un tanar care a cerut inlocuirea bateriei de la telefonul sau marca IPhone 7 Plus.Angajatul service-ului i-a spus clientului ca nu poate schimba bateria pe loc pentru ca are multa treaba si i-a spus sa lase telefonul si va fi contactat in aproximativ doua ore.Cand a desfacut telefonul, angajatul service-ului a constatat ca multe din piesele originale ale acestuia fusesera inlocuite, a facut fotografii ale circuitelor, a inlocuit bateria si l-a apelat pe proprietar pentru a merge sa isi ia telefonul.La scurt timp dupa ce si-a luat telefonul, tanarul s-a intors la service, spunand ca nu i se incarca aparatul. Angajatul service-ului a pus o alta baterie si clientul a plecat, dar a revenit dupa cateva minute, sustinand ca nici aceasta noua baterie nu functiona.Angajatii service-ului i-au explicat tanarului ca probabil este o problema la placa de baza si oricate baterii ar fi montat tot nu functiona. Astfel, i-au pus bacteria original si i-au restituit suma de bani 180 de lei pe care tanarul o achitase.Tanarul a plecat si s-a intors dupa aproximativ doua ore, nervos, cu o bata de baseball in mana. Tanarul a aruncat spre unul din angajati service-ului cu telefonul care nu a putut fi reparat , a lovit cu bata un scaun dupa care l-a lovit pe unul dintre angajati in zona capului. Victima s-a dezechilibrat si a cazut la pamant. Dupa ce si-a revenit a fugit la baie, unde a vazut ca ii curge sange din ureche. Din baie, l-a auzit pe agresor cum spargea lucruri din magazine si striga ca "daca nu ii repara telefonul il omoara". In urma agresiunilor, victima a avut nevoie de peste 40 de zile de ingrijiri medicale, iar agresorul a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor.La proces , agresorul a recunoscut comiterea faptelor, dar a spus ca, desi a ridicat bata si a lovit victima in cap, in dreptul urechii, nu a intentionat sa o omoare.Tribunalul Brasov l-a condamnat pe agresor la sase ani si sapte luni de inchisoare pentru tentativa de omor. "Pedeapsa este apreciata ca fiind apta sa asigure nu numai o constrangere adecvata, ci si sa induca inculpatului respectul pentru valorile sociale lezate si, in genere, pentru normele penale in vigoare, cu alte cuvinte menita sa restabileasca ordinea de drept incalcata, indreptarea si disciplinarea comportamentala, prevenirea reiterarii de noi fapte de gen pe viitor.Pedeapsa se va executa in regim de detentie, avand in vedere gravitatea infractiunilor pe care le-a savarsit inculpatul, instanta apreciind ca prin aceasta modalitate de individualizare judiciara a executarii pedepsei poate fi atins scopul prevazut de legiuitor, dand posibilitatea inculpatului sa reflecteze asupra valorilor sociale pe care le-a incalcat prin savarsirea infractiunii si sa-si adapteze comportamentul viitor la aceste valori", a aratat Tribunalul Brasov in sentinta, care poate fi atacata cu apel, la Curtea de Apel Brasov.