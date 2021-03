Sentinta finala in cazul escrocului care a sedus doi barbati folosind pozele unei renumite cantarete din Republica Moldova

Potrivit adevarul.ro ancheta in acest caz a fost deschisa in urma plangerii unui barbat din Timisoara, care a sesizat Politia dupa ce si-a dat seama ca a fost inselat. Sesizarea a fost depusa in 2016, cand timisoreanul a fost abordat pe Facebook de "Adriana Ochisanu", o renumita cantareata din Republica Moldova."Fiind placut surprins ca o solista asa renumita l-a contactat", barbatul a inceput sa discute cu "ea", fara sa stie ca in spatele contului de Facebook se afla un escroc. Dupa ce i-a castigat increderea "cantateata" i-a cerut barbatului sa faca mai multe donatii pentru a ajuta o femeie nevoiasa. Barbatul s-a conformat si a transferat 500 de lei.Convins ca vorbeste cu artista din Republica Moldova, timisoreanul i-a transferat escrocului din Suceava peste 20.000 de lei. "Intr-un final, a realizat ca nu a corespondat niciodata cu adevarata solista de muzica populara, fiind inselat, fapt confirmat telefonic chiar de aceasta in momentul in care a reusit sa ia legatura cu ea", se mai arata in rechizitoriu.Ancheta a scos la iveala ca timisoreanul nu este singura victima a escrocului care s-a folosit de pozele cantaretei din Suceava. Prin aceeasi metoda, escrocul a reusit sa obtina peste 4.000 de euro de la un alt barbat.Potrivit adevarul.ro, pus in fata probelor, suceveanul a recunoscut acuzatiile si in prima instanta , la Judecatoria Timisoara, a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare, judecatorul considerand ca "pe tot parcursul procesului penal, inculpatul nu a inteles sa se prezinte in fata organului de urmarire penala sau in fata instantei pentru a-si exprima acordul de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii".Sentinta a fost modificata in apelul de la Curtea de Apel Timisoara, unde a fost mentinuta pedeapsa de trei ani, dar s-a dispus suspendarea acesteia pe motiv ca "inculpatul a aratat ca recunoaste si regreta savarsirea faptei fiind de acord sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in situatia in care va fi gasit vinovat".