Cazul tulburator al unei vaduve care si-a omorat copilul nou-nascut. Femeia a declarat ca nu a stiut ca este insarcinata

Judecatoria Marghita a pronuntat la sfarsitul lunii septembrie 2020 o prima sentinta intr-un dosar in care o femeie din Bihor a fost judecata pentru uciderea copilului sau nou-nascut. Infractiunea pentru care a fost judecata femeia este uciderea copilului nou-nascut imediat dupa nastere, dar nu mai tarziu de 24 de ore, savarsita de catre mama aflata in stare de tulburare psihica, iar pedeapsa pentru o astfel de fapta este de la unu la cinci ani de inchisoare Tulburatorul caz din Bihor a fost descoperit in 6 iunie 2018, cand K.E., vaduva de un an si jumatate si mama a trei copii majori, s-a invoit de la serviciu, spunand ca ramane acasa pentru ca nu se simte bine. In dimineata aceleiasi zile, postarita din localitate, care este prietena si vecina cu K.E., s-a dus la femeie sa ii inmaneze o scrisoare recomandata. Postarita a batut la usa lui K.E. si a sunat-o la telefon, dar femeia nu a raspuns.Seara, vecinele femeii, fiind ingrijorate ca nu au vazut-o pe K.E. toata ziua, au mers la locuinta acesteia, au intrat in curte si au batut la usa. Intr-un final, femeia le-a deschis vecinelor usa. In acel moment, femeile au vazut-o pe K.E. ca este palida, imbracata doar cu un capot de culoare rosie si avand urme de sange uscat pe maini si picioare. Intrebata ce s-a intamplat K.E. le-a spus vecinelor ca a cazut si s-a lovit.Dupa ce a fost ajutata de vecine sa se spele si sa se imbrace, femeia a fost dusa la spital, unde medicii au constatat ca tocmai nascuse. Medicii au anuntat Politia, iar in urma verificarilor facute la casa femeii, politistii au gasit baietelul nou-nascut mort intr-o galeata de plastic.In urma necropsiei, s-a stabilit ca baietelul a avut la nastere o lungime de 49 cm si o greutate de 2,6 kg, fiind nascut viu. Medicii legisti au mai aratat ca nou-nascutul a fost omorat la 5-10 minute dupa nastere, iar moartea a fost violenta , prin inec.Atat medicilor, cat si politistilor, femeia le-a spus ca nu stia ca a fost insarcinata si ca a nascut., se mai arata in rechizitoriul procurorilor.Cu ocazia anchetei, femeia a fost supusa si unei expertize psihiatrice in urma careia a rezultat ca. Specialistii au mai aratat ca la momentul realizarii expertizei, femeia are discernamantul mult diminuat si a avut discernamant mult diminuat si la momentul comiterii faptei, aflandu-se intr-o stare de tulburare psihica legata de actul nasterii. Comisia a recomandat aplicarea masurilor de siguranta medicala.Judecatoria Marghita a decis sa ii aplice femeii acuzate ca si-a omorat copilul nou-nascut o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. "Instanta apreciaza ca desi fapta savarsita de catre inculpata prezinta un pericol social foarte grav, imprejurarile cauzei si persoana inculpatei nu impun sanctionarea drastica", se arata in sentinta Judecatoriei Marghita.Primul aspect pe care judecatorul l-a avut in vedere la pronuntarea sentintei a fost ca femeia a ramas gravida in urma unui viol., se mai arata in sentinta Judecatoriei Marghita.Judecatorul a mai retinut ca. "Caracterul represiv al sanctiunilor penale isi atinge scopul doar atunci cand inculpatul da dovada de dispret fata de normele sociale si prezinta pericol pentru societate. Aplicarea acestora fata de persoane greu incercate de viata ar reprezenta o sanctionare disproportionata si injusta ce ar putea fi percepute de societate ca fiind inechitabile si contrare notiunii de dreptate", se mai arata in sentinta Judecatoriei Marghita, hotarare care poate fi contestata cu apel la Tribunalul Bihor.