Femeie violata, omorata, tarata in gradina si incendiata. Pedeapsa primita de criminalul care a spus ca regreta fapta

S-a comportat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat

A dus victima in gradina si i-a dat foc

A recunoscut tot

Crima a avut loc la finalul lunii decembrie 2020. Potrivit rechizitoriului, pe tot parcursul zilei de 29 decembrie, pana la ora 16.00, Dumitru Chersan a baut jumatate litru de tuica, vin si bere."Spre seara, in jurul orelor 18:00 a fost trezit din somn de numita E.S., persoana pe care o cunostea si careia i-a propus sa intretina relatii sexuale. Pentru ca E.S. l-a refuzat, inculpatul a folosit forta sa fizica, a dezbracat-o, a trantit-o in pat si a intretinut un raport sexual normal", au aratat procurorii.Pentru ca i-a provocat dureri, femeia l-a lovit pe barbat cu piciorul in abdomen. "La randul sau, inculpatul a reactionat la loviturile primite si pentru ca a realizat ca savarsise un viol a decis sa o ucida pe victima. De aceea a strans-o de gat cu mainile, puternic, pana cand victima nu a mai reactionat dar a continuat strangularea si dupa acest moment pentru a avea certitudinea decesului", se arata in rechizitoriu.Dupa ce s-a asigurat ca victima a murit, ucigasul a dus-o in alta camera si a asezat-o pe o parte intr-un pat."A revenit in camera unde s-au petrecut faptele si s-a imbracat. La o distanta de circa 5 -10 minute, la locuinta lui Chersan Dumitru a venit numitul M.R. si cei doi au consumat vin.Dupa ce au terminat bauturile, in jurul orelor 20:00, cei doi au mers la un alt localnic, unde au baut bere si vin.""Revenit la domiciliu, inculpatul s-a culcat fara a da explicatii nepotilor sai, ajunsi si ei acasa, despre femeia moarta pe care acestia o observasera in ultima camera a casei", s-a mai aratat in rechizitoriul procurorilor.A doua zi, cand s-a trezit, realizand ca nepotii sai vazusera cadavrul femeii, pentru a scapa de cadavru, Chersan a hotarat sa-l arda. Astfel, "a profitat de faptul ca cei doi nepoti ai sai nu erau acasa, a tarat cadavrul din ultima camera pana in gradina, unde l-a lasat cu fata in jos, a aruncat de jur imprejurul cadavrului hainele victimei si pungi din material plastic dupa care, cu ajutorul unei brichete, a aprins focul".Intors acasa si vazand ca mai multe haine sunt arse, unul dintre nepoti s-a dus in gradina si in momentul in care a indepartat hainele care ardeau, cu ajutorul unui lemn, a observat cadavrul unei persoane. Cu ajutorul lemnului, a scos cadavrul din foc si s-a dus in centrul localitatii, unde i-a spus soferului primariei ce s-a intamplat. La randul sau, barbatul l-a anuntat pe primar, care a anuntat Politia.Arestat si trimis in judecata, criminalul a recunoscut fapta. In pledoaria finala, avocatul lui Chersan a cerut o pedeapsa orientata spre minim avand in vedere ca "faptele au fost comise pe fondul consumului de alcool , ca se afla la primul conflict cu legea penala si nu in ultimul rand ca acesta a recunoscut si ca regreta faptele".In urma procesului, Tribunalul Tulcea l-a condamnat pe Chersan la 20 de ani de inchisoare . "Instanta constata fara nici o urma de indoiala, ca faptele exista, ca ele constituie infractiuni , ca au fost savarsite de inculpat, cu vinovatie. Observand ca inculpatul nu are antecedente penale, ca a regretat faptele, instanta urmeaza ca, pentru savarsirea infractiunii de omor calificat sa aplice inculpatului pedeapsa de 20 ani inchisoare", se arata in sentinta Tribunalului Tulcea, care poate fi atacata cu apel.