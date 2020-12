Ani grei de inchisoare pentru politistii din Bihor acuzati ca vanau soferi straini ca sa ii "mulga" de bani

Potrivit ebihoreanul.ro , cei cinci subofiteri condamnati de Tribunalul Bihor sunt: Dorel Craciun, Kovacs Cristian, Milan Isai, Dorin Pojega si Sorin Rus. Cei cinci au fost trimisi in fata instantei in 2015, in urma unei anchete pornite de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor si finalizate de cei de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea.Sursa citata arata ca cercetarile au fost bazate pe sesizarile din oficiu ale politistilor DGA Bihor, ca urmare a reclamatiilor si petitiilor unor soferi , unele depuse chiar la ambasade straine si care reclamau faptul ca li s-a cerut mita.In urma procesului judecat in prima instanta la Tribunalul Bihor, Kovacs Cristian Szilard a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, Dorel Craciun si Rus Nicolae Sorin au incasat cate o pedeapsa de 7 ani de detentie, Isai Milan Valentin a primit o pedeapsa de 6 ani dupa gratii, iar Pojega Marian Dorin a fost condamnat la 5 ani de detentie. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 2.610 lei, 740 de euro, 125.000 de forinti si 140 de lire, sume pe care cei cinci agenti le-ar fi primit mita de la soferi.