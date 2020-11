Pedepse reduse la jumatate sau cu suspendare si fapte prescrise in dosarul fraudelor bancare de la Sintesti

Dupa aproape 7 ani de procese, magistratii de la Instanta suprema au aplicat pedepse mai blande fata de cele date de Curtea de Apel Bucuresti in februarie 2019.Astfel, unul dintre liderii acestei grupari, Daniel Ruse, a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 5 ani si 2 luni inchisoare cu executare, mai putin de jumatate fata de cei 12 ani si 6 luni inchisoare primiti la prima instanta - Curtea de Apel Bucuresti.In cazul unui alt lider al gruparii, Mihai Stan, zis "Toma lui Marita", Instanta suprema a dispus incetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor. La instanta de fond, el primise 5 ani inchisoare.Alte pedepse reduse cu mai mult de jumatate de Instanta suprema: Florian Rasuceanu - 4 ani si 7 luni (12 ani la prima instanta), Gabriel Fanel Moga - 4 ani si 6 luni inchisoare (11 ani la instanta de fond), Mihai Duca - 4 ani inchisoare (de la 10 ani la fond), Mihai Florica zisa "Talia" - 2 ani si 4 luni inchisoare (de la 7 ani la fond), Mihai Puia zis "Puiu Patatu" - 3 ani si 8 luni inchisoare (8 ani si 4 luni la CAB), Mihai Nita zis "Puiu Nebunu" - 2 ani si 4 luni inchisoare (8 ani si 4 luni la instanta de fond), Radu Pom zis "Bradut" - 2 ani si 4 luni inchisoare (de la 8 ani si 4 luni la fond), Tomita Marin - 4 ani si 8 luni inchisoare (de la 11 ani inchisoare in prima instanta), Radu G. Ion zis "Primaru" - 3 ani si 8 luni inchisoare (de la 9 ani inchisoare la instanta fond), Ruse Adrian - 3 ani si 6 luni inchisoare (8 ani la CAB).O parte dintre acestia nu vor intra efectiv in penitenciar sau mai au de executat cateva luni de inchisoare, deoarece li se va scadea perioada in care au stat in arest preventiv.Alti zeci de inculpati au primit pedepse cu suspendare si munca in folosul comunitatii, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti le aplicase inchisoare cu executare.Este cazul lui Victor Fotache care a fost condamnat definitiv la 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare si efectuarea a 60 de zile munca in folosul comunitatii la Arhiepiscopia Bucurestilor, cu mult mai putin fata de cei 5 ani inchisoare cu executare primiti la Curtea de Apel Bucuresti.De asemenea, in cazul altor inculpati a fost incetat procesul penal, ca urmare a prescrierii faptelor.Un exemplu este Radu George, in cazul caruia a fost incetat procesul penal ca urmare a prescrierii faptelor. El avea o condamnare la instanta de fond de peste 11 ani inchisoare.Procurorii sustin ca, incepand cu anul 2004, mai multi membri ai acestei grupari au achizitionat prin credite bancare imobile la preturi mici pe care le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si 'cosmetizare', la obtinerea creditelor bancare frauduloase.Liderii acestei grupari erau Mihai Stan si Ruse Daniel, activitatea lor fiind sprijinita si de un numar insemnat de locuitori din Sintesti."Din investigatii a rezultat faptul ca, din anul 2005, membrii de baza ai grupului infractional organizat au luat sume importante de bani cu dobanda de la persoane ce domiciliaza in satul Sintesti, judetul Ilfov. Astfel, in perioada 2005-2010, au imprumutat sume de bani cu dobanda cuprinsa intre 7 si 40% pe luna (aplicandu-se si dobanda la dobanda pentru lunile in care se platea dobanda datorata) de la numeroase persoane din satul Sintesti, sumele de bani imprumutate si dobanzile aferente fiind achitate ulterior din banii obtinuti din creditele bancare frauduloase", potrivit Politiei Romane.Principala banca fraudata de aceasta grupare a fost BRD