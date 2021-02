Cum ii pedepsesc judecatorii romani pe parintii care isi snopesc copiii in bataie. Un copil a fost batut pentru ca a uitat sa incuie usa, altul pentru ca a mancat prea mult

"Inculpatul a avut un comportament extrem de indraznet"

Batut crunt pentru ca a uitat sa incuie usa

Bebelus de sapte luni, la un pas sa fie omorat de tatal vitreg deranjat de plansete

O italianca a fost condamnata in Romania pentru ca a dat de pamant cu bebelusul sau de doua luni

Ziare.com a analizat mai multe cazuri de violente comise de parinti asupra copiilor, cazuri care au ajuns in instanta . Intr-unul dintre cazuri un barbat a fost trimis in judecata pentru mai multe infractiuni comise dupa ce l-a batut pe fiul sau de 11 ani pentru ca mananca prea mult.Incidentul a avut loc in iunie 2020 intr-un sat din judetul Galati. Baiatul era la masa cu mama lui cand tatal sau s-a asezat pe scaun si a inceput sa-i adreseze cuvinte jignitoare atragandu-i atentia ca mananca prea mult. In urma acestor jigniri, baiatul s-a ridicat si a iesit in curtea casei, fiind urmat de tatal sau, care l-a lovit de mai multe ori cu palmele peste fata.Copilul a fugit la strabunica sa, care locuieste pe aceeasi strada. Venita sa ii ceara socoteala agresorului, femeia a fost si ea lovita. In urma anchetei, s-a constatat ca barbatul este recidivist. In urma violentelor, pe numele acestuia a fost emis un ordin de protectie, care a fost incalcat.Astfel, barbatul a fost trimis in judecata pentru mai multe infractiuni ( violenta in familie, violare de domiciliu, incalcarea repetata a ordinului de protectie, amenintare etc). In urma procesului, cumuland si alte pedepse, a primit patru ani si sapte luni de inchisoare . Pentru violentele comise asupra copilului, strabunicii acestuia si a sotiei, din iunie 2020, barbatul a primit un an de inchisoare.Judecatorii au aratat in sentinta ca agresorul "a incalcat in mod repetat un ordin de protectie emis impotriva sa pentru acte de agresiune savarsite fata de sotia sa, copii si rudele din partea sotiei, la scurt timp de la eliberarea sa din penitenciar unde executase o pedeapsa pentru fapte similare", iar aceste fapte au "un grad de pericol social ridicat"."Instanta mai retine ca inculpatul a avut un comportament extrem de indraznet in urmarirea rezolutiilor lor infractionale, relevand un grad foarte mare de indiferenta si lipsa de respect fata de o hotarare judecatoreasca, fiind manifestata o vadita lipsa de respect fata de normele de conduita impuse de societate, prezentand un grad de pericol concret pentru ordinea publica extrem de ridicat", s-a mai aratat in sentinta.Sentinta nu este definitiva, urmand ca decizia finala sa fie pronuntata la Curtea de Apel Galati La sfarsitul anului 2018, Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar in care un barbat de 48 de ani a fost trimis in judecata pentru ca si-a snopit in bataie copilul de 9 ani care a uitat sa incuie usa Barbatul a fost trimis in judecata pentru violenta in familie, fiind acuzat ca, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, l-a batut pe fiul sau pana la umplut de sange."In timp ce se afla la locuinta situata in orasul Nadlac, inculpatul i-a aplicat fiului sau, in varsta de 9 ani, mai multe lovituri la nivelul fetei, spatelui, pieptului si al mainii drepte, folosind un obiect contondent din lemn, provocandu-i leziuni ce au necesitat spre vindecare un numar de 3-4 zile de ingrijiri medicale", au aratat procurorii in rechizitoriu.Cu ocazia procesului, tatal violent si-a recunoscut fapta, aratand ca "era nervos si suparat deoarece fiul sau in repetate randuri a uitat descuiata poarta de acces in curte si usa de acces in casa". In urma procesului, barbatul a fost condamnat la un an si o luna de inchisoare cu suspendare.Un caz tulburator a avut loc in localitatea Poiana Lacului, din judetul Arges. Un barbat de 39 de ani a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa ce l-a batut pe bebelusul de sapte luni al concubinei sale pentru ca era deranjat de plansetele micutului.In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, dupa ce a baut, barbatul a lovit bebelusul cu palma peste fata, iar pentru ca bebelusul a continuat sa planga i-a dat si cu pumnii in cap."Intrucat in urma loviturilor primite, persoana vatamata minora, in varsta de numai 7 luni de zile, a continuat sa planga si mai tare, inculpatul i-a pus acesteia o perna pe fata, pe care a ridicat-o la scurt timp", se mai arata in rechizitoriu.Sub pretextul ca iese cu copilul pana afara la aer, concubina barbatului a fugit prin gradina si a anuntat Politia. La proces , barbatul a declarat ca "s-a imbatat destul de rau si nu stie ce s-a intamplat, iar daca concubina sa a declarat ca a batut-o pe ea si pe copilul acesteia, inseamna ca asa s-a intamplat, deoarece ea nu l-a mintit niciodata". Barbatul a mai declarat ca "atunci cand copilul plange si nu se mai opreste, ii vine sa il arunce in strada, iar singura persoana care putea sa ii agreseze pe cei doi, a fost doar el, regretand insa ce s-a intamplat".Agresorul a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru tentativa de omor. "Gravitatea faptei este relevata de conditiile concrete in care a actionat inculpatul, respectiv, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, asupra unei persoane extrem de vulnerabile, in varsta de numai 7 luni de zile, motivat de faptul ca persoana vatamata minora plangea, singura dorinta a inculpatului fiind aceea de a scapa de minorul care deseori il deranja prin faptul ca plangea", se arata in sentinta prin care barbatul a fost condamnat la sapte ani de inchisoare.Recent, Tribunalul Timis a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar de tentativa de omor in care a fost trimisa in judecata o italianca de 21 de ani acuzata ca, in luna mai 2020, in timp ce era cazata intr-un hotel din Timisoara, pe fondul unor neintelegeri cu concubinul sau, a dat de pamant cu bebelusul de doua luni."In sarcina inculpatei s-a retinut ca, in noaptea de 23.05.2020, in jurul orei 04.35, in timp ce se afla in incinta Hotelului Reghina Blue din Timisoara, pe fondul unui conflict anterior avut cu concubinul sau, in mod intentionat aceasta l-ar fi aruncat din brate pe baietelul lor minor, in varsta de doua luni, pe jos, pe podeaua din parchet laminat din holul hotelului, actiune violenta in urma careia minorul a fost proiectat prin aer circa doi metri, iar in final a cazut si s-a lovit cu capul de podea, producandu-i in acest mod mai multe traumatisme",sunt acuzatiile procurorilor. In urma procesului, italianca a fost condamnata la patru ani si sase luni de inchisoare, dar sentinta nu este definitiva.