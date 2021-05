Cum ii pedepsesc judecatorii romani pe braconierii de ursi. Povestea lui "M2", ursul impuscat in timp ce era monitorizat de o organizatie de mediu

Cum a fost prins braconierul

Obligat sa achite peste 60.000 de euro

Gasit cu ursul impuscat in portbagaj

Intr-unul din cazuri a fost trimis in judecata un barbat acuzat ca, in anul 2015, a impuscat doi ursi, dintre care unul numit "M2", un urs monitorizat de o organizatie de mediu.Potrivit rechizitoriului, barbatul trimis in judecata a fost acuzat ca "in perioada 2014 - mai 2015, fara a avea eliberata autorizatie de vanatoare pentru specia de urs , care este protejata, vanarea fiind efectuata numai in conditii speciale, a sacrificat ilegal doua exemplare de urs , dintre care unul dotat cu dispozitiv de monitorizare atasat la gat, montat de catre Asociatia pentru protectia naturiidin Targu Mures care are obiect de activitate monitorizare a speciilor de vanat strict protejate".Alerta in cazul ursului "M2", monitorizat cu ajutorul unui colar, a fost data de organizatia de mediu in mai 2015, dupa ce s-a observant un traseu bizar al ursului. Ancheta, cu ocazia careia s-au realizat mai multe perchezitii , avea sa scoata la iveala ca un vanator din judetul Harghita si-a construit propriul observator dotat cu hranitoare pentru animale salbatice, chiar la o distanta foarte apropiata de terenul unde se afla o casa de locuit care ii apartine.Fara sa isi dea seama ca ursul este urmarit, vanatorul l-a impuscat chiar in apropierea hranitoarei, l-a tarat pana la drumul de acces, l-a urcat intr-o masina si a mers pe raza localitatii Lupeni, unde a luat legatura cu un localnic pe care l-a invitat la cabana sa pentru a-l ajuta la transat.A doua zi, barbatul s-a dus sa ii duca prietenului sau 20 de kg de carne de urs pentru a face din ea salam si carnati. Cand si-a dat seama ca ursul a fost monitorizat, a atasat colarul unui caine hoinar, de unde a fost recuperat de asociatia de protectia mediului.Cu ocazia anchetei, in congelatorul vanatorului a fost gasita atat carne care provenea de la ursul "M2", cat si carne care provenea de la un alt urs. In urma procesului, judecatorii l-au condamnat pe braconier la un an de inchisoare cu suspendare pentru uciderea lui "M2", considerand ca nu sunt probe care sa dovedeasca faptul ca vanatorul ar fi braconat un al doilea urs. "Carnea din congelatorul inculpatului putea fi dobandita prin cumparare pe piata libera si sa provina dintr-o vanatoare legala", au aratat judecatorii.In urma procesului in care a fost judecat pentru braconaj, vanatorul a fost obligat sa ii achite Asociatiei Judetene de Vanatoare si Pescuit suma de 40.000 de euro, prevazuta de lege ca despagubiri in cazul ursilor impuscati ilegal. De asemenea, braconierul a fost obligat sa ii achite asociatiei care monitoriza ursul "M2" suma de 24.480 de euro, reprezentand valoarea informatiilor nerecuperate sau pierdute pentru un numar de 8.160 ore in care colarul nu a fost functional.Intr-un alt caz, finalizat in anul 2012, a fost trimis in judecata un braconier din judetul Bistrita Nasaud prins in flagrant , imediat dupa impuscarea unui urs. Barbatul a fost oprit in padure dupa ce un padurar a sesizat Politia. Barbatul le-a spus politistilor ca vine de la stana si transporta branza si zer.La cererea politistilor, barbatul a deschis portbagajul masinii, unde, acoperit cu o patura, era un urs impuscat.In proces , barbatul acuzat de braconaj s-a aparat sustinand ca intentiona sa braconeze ursul, dar "animalul a venit spre el pentru a-l ataca si a folosit pusca de vanatoare intr-o situatie extrema, cu scopul exclusiv de a-si apara viata sau cel putin integritatea corporala in fata atacului intempestiv al unui urs in varsta de 4 ani- animal salbatic de talie mare (80- 100 kg ), cu colti si gheare lungi de 10 cm, avand realmente capacitatea de a inspira teama".Apararea braconierului nu a rezistat in fata instantei, care l-a condamnat pe barbat la doi ani de inchisoare cu suspendare."In inlaturarea apararii facute de inculpat, instanta a avut in vedere si varsta animalului impuscat (nu era un animal ajuns la maturitate care sa-l bage in sperieti pe un om invatat cu muntele si cu primejdiile sale), precum si greutatea acestuia (tocmai de aceea a putut fi tarat cu usurinta la masina, iar mai apoi incarcat in aceasta).Prin urmare, raportat la aceste ultime aspecte si avand in vedere imprejurarile mai sus descrise, instanta a apreciat ca inculpatul nu s-a aflat intr-un pericol iminent si inevitabil si ca atare nu a actionat pentru inlaturarea unei stari care ii punea in primejdie viata.Mai mult decat atat, chiar si in versiunea croita de inculpat (neverosimila, de altfel), inculpatul isi invoca propria culpa: a urmarit ursul prin padure pe o distanta considerabila, haituindu-l cu cainii sai desi avea posibilitatea de a se rezuma la indepartarea acestuia din prejma stanei, iar mai apoi de a informa organele abilitate despre atacurile repetate ale animalului (lucru ce nu s-a intamplat conform adresei primita de la Directia Silvica Bistrita-Nasaud)", se arata in sentinta de condamnare a barbatului.Si in acest caz, braconierul a fost obligat sa achite 40.000 de euro, contravaloarea despagubirilor prevazute de lege pentru impuscarea ilegala a ursului.