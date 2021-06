Perchezitii si controale economice intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul trece de 5 milioane de lei

Din cercetari a rezultat faptul ca cele doua societati comerciale , prin administratorii lor, au inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive, ce constau in achizitii de materiale de constructii si prestari servicii, in scopul prejudicierii bugetului de stat.Prejudiciul astfel cauzat este de peste 5.000.000 de lei.Actiunile se vor desfasura in zece locatii, in urma acestora urmand a fi identificate si ridicate mijloace de proba, respectiv inscrisuri, documente de provenienta, medii de stocare.Politistii vor pune in aplicare 7 mandate de aducere, persoanele banuite urmand a fi duse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in vederea audierii.