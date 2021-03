UPDATE Perchezitii in Bucuresti, inclusiv la un spital, intr-un dosar ce vizeaza achizitia de echipamente de protectie contra COVID-19

Este vorba despre Spitalul CF Witting, unde conducerea nu ar fi respectat procedurile de achizitie."In cursul zilei de 26 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in 2 locatii din municipiul Bucuresti, dintre care una este la sediul unei persoane juridice, iar cealalta la sediul unei institutii publice (spital)", anunta Politia Capitalei. Perchezitiile domiciliare se desfatoaraintr-un dosar in care se cerceteaza savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, fapta prevazuta de art. 297 alin. (1) C.P. in achizitiile publice privind echipamente de protectie COVID 19 si care se afla in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.