Perchezitii de amploare la o grupare specializata in contrabanda cu tigari si spalare de bani. Peste 100 de persoane implicate VIDEO

"In aceasta dimineata, Politia Romana, prin Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 157 de perchezitii, in municipiul Arad si in alte 8 judete, la un grup infractional organizat, specializat in contrabanda cu tigarete si spalare de bani", a transmis, marti, Politia Romana.Anchetatrii precizeaza ca, in cursul anului 2017, in municipiul Arad a fost constituit un grup infractional organizat, format din aproximativ 100 de persoane, cu componenta transfrontaliera, care, profitand de diferenta semnificativa a pretului de piata a tigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova si Serbia, fata de pretul celor din spatiul Uniunii Europene, ar fi achizitionat cantitati importante de tigarete, pe care le-ar fi introdus in tara, prin sustragere de la controlul vamal si comercializarea lor in Romania si alte tari vest-europene, aducand astfel prejudicii bugetului consolidat al statului si obtinand sume impresionante de bani."Tigarile achizitionate din Ucraina, Republica Moldova si Serbia ar fi fost incarcate in autotrenuri apartinand unor societati de transport , controlate de segmentul extern al gruparii - cetateni sarbi, ucraineni, moldoveni, fiind disimulate in alte categorii de marfuri sau in autotrenuri declarate goale la intrarea in Romania. Dupa introducerea acestora in tara, erau transportate catre depozite intermediare (identificate de liderii gruparii), unde erau descarcate de catre membrii gruparii", au precizat anchetatorii.Potrivit acestora, o parte din marfa se comercializa pe teritoriul Romaniei, iar o alta parte, era disimulata in alte categorii de marfuri (in principal piese si subansamble auto) si, ulterior, era transportata si comercializata in Marea Britanie, Germania, Franta sau Italia, autoritatile engleze reusind sa captureze, pana in prezent, tigarete pentru care valoarea totala a taxelor neachitate a fost calculata la aproximativ 10 milioane de lire sterline.La sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala si la sediul I.P.J. Arad, vor fi conduse, in vederea audierii, 90 de persoane.