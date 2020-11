Perchezitii DIICOT la o grupare acuzata ca vindea droguri si etnobotanice pe litoral

"In fapt s-a retinut ca, incepand cu luna octombrie a anului 2017 si pana in prezent, grupul infractional organizat, constituit initial de 9 persoane, la care ulterior au aderat alte 50 de persoane, a actionat pentru procurarea, prepararea, stocarea, distribuirea si punerea in vanzare a substantelor noi cu proprietati psihoactive, cunoscute sub denumirea de " etnobotanice " ", arata DIICOT.Potrivit procurorilor, gruparea infractionala a actionat pe raza municipiului Constanta, dar si in zona sudica a litoralului, respectiv localitatile Eforie, Techirghiol, Tuzla si municipiul Mangalia."In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca membrii gruparii au fi pus in vanzare 15,13 kg. de substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, pentru care au obtinut suma de 1.292.355 de lei. La sediul DIICOT-S.T. Constanta vor fi audiate, in cadrul urmaririi penale, un numar de 111 persoane", arata DIICOT.