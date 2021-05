Perchezitii la persoane suspectate de spalare de bani, asociate cu un caz de clonare de carduri din SUA. Un roman este implicat in retea

"In luna octombrie 2020, autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale organizate, din care facea parte si un cetatean roman, grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice, respectiv operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Din cercetarile efectuate de catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul ca, in perioada martie 2019 - iunie 2020, cetateanul roman impreuna cu ceilalti membri ai gruparii au desfasurat activitati de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza orasului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plata si retragerea frauduloasa a sumelor de bani din conturile persoanelor vatamate.Potrivit sursei citate, o parte din sumele de bani astfel obtinute au fost transferate de catre suspect pe teritoriul Romaniei, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.In urma cercetarilor, a rezultat faptul ca suspectul a ascuns provenienta acestor sume de bani, prin incredintarea acestora catre diferite persoane, in scopul utilizarii ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale si prin achizitionarea, prin interpusi, a unui numar de cinci autoturisme de lux.In urma perchezitiilor, au fost ridicate cele cinci autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro , ce vor fi predate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum si 15 telefoane mobile, trei laptop-uri, o tableta, trei carduri bancare etc.La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi conduse, in vederea audierii, 15 persoane.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a beneficiat de sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si Serviciului pentru Actiuni Speciale Bucuresti.