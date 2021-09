O armă letală și mai multe cartușe descoperite de polițiști la un bărbat din Ilfov

Comunicatul integral

Au descoperit cartușe cu gloanțe, lunete, dar și o armă. Bărbatul a fost dus la Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov pentru continuarea cercetărilor.Marți, 7 septembrie, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea , au efectuat o percheziție, la domiciliul unui bărbat, vizat într-un dosar de urmărire penală, privind deținerea unei arme ilegale letale de vânătoare.Cu ocazia percheziției au fost identificate următoarele bunuri deținute ilegal:- armă cu țeava lungă, inițial cu aer comprimat, însă modificată artizanal pentru a fi folosită cu cartușe cu glonț de calibru 5.6 mm (a fost identificat in armă un tub cartuș din categoria menționată);- două cartușe cu glonț letale de calibru 5.6 mm;- 1 cartuș de vânătoare cu alice, calibru 12 mm;- 5 lunete;- 1 binoclu.Bărbatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, pentru continuarea cercetărilor. Totodată, acesta va fi prezentat Parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive. La activități au participat criminaliști și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov.Cercetările sunt continuate de polițiștii de la arme, în cadrul unui dosar de urmărire penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, urmărirea penală fiind coordonată de procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.