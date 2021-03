Politisti din Bucuresti suspectati de tortura si lipsire de libertate. Perchezitii multiple in Capitala si in judetul Caras-Severin

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, miercuri au fost facute perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Caras-Severin, in baza a noua autorizatii emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti. Perchezitiile au fost efectuate intr-o cauza avand ca obiect infractiunile de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal, presupus savarsite in luna septembrie a anului 2020 asupra a doua persoane vatamate", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Sursa citata mentioneaza ca in prezent criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie audiaza persoanele vizate de perchezitiile domiciliare, acestea avand calitatea de agent de politie in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.