Perchezitii intr-un dosar in care zeci de persoane sunt acuzate ca au folosit acte false pentru a obtine credite si a cumpara masini. Prejudiciul ajunge la doua milioane de lei

Potrivit unui comunicat, in cauza s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 23 de suspecti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune , respectiv uz de fals.De asemenea, sunt puse in aplicare mandate de aducere emise pe numele persoanelor implicate.In fapt, persoana juridica vatamata, in perioada 2018 - 2019, a primit din partea mai multor persoane fizice cereri de creditare in vederea achizitionarii unor autoturisme noi.Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca persoanele au prezentat ca adevarata imprejurarea mincinoasa ca sunt angajati la diverse societati comerciale si ca ar realiza venituri ridicate.Prejudiciul produs se ridica la 2.000.000 de lei.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.