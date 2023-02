Perchezitii la o clinica din Bucuresti, unde se crede ca se facea trafic cu ovule

Procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara au descins la o clinica din sectorul 3 al Capitalei, unde se presupune ca ar fi fost practicat traficul cu ovule.

Intr-un comunicat al DIICOT, se arata ca oamenii legii au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 11 persoane, cetateni romani si israelieni, specializat in savarsirea infractiunii de trafic de celule de origine umana.

"Membrii gruparii, reprezentanti ai unei clinici private din municipiul Bucuresti, impreuna cu cetateni israelieni specialisti in domeniul reproducerii asistate, au obtinut beneficii financiare considerabile din activitatea infractionala, constand in procurarea materialului genetic necesar realizarii procedurilor ce presupun fertilizarea 'in vitro', prin incalcarea prevederilor legale care reglementeaza procedura prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana.

Invinuitii au racolat, prin diverse mijloace, persoane de sex feminin care, in schimbul sumei de 600 de Euro, si-au dat acordul in vederea urmarii procedurilor ce presupun extractia de ovocite, materialul genetic obtinut fiind utilizat ulterior la realizarea de embriotransferuri, in beneficiul unor persoane aflate in dificultate de a procrea pe cale naturala si care doreau sa fie supuse, contra cost, tehnicilor de reproducere umana asistata", se arata in comunicatul citat.

Persoanele implicate vor fi cercetate pentru trafic de celule de origine umana si pentru constituirea unui grup infractional organizat, riscand pedepse cu inchisoarea.

Donarea de ovule trebuie sa fie benevola si gratuita pentru a fi legala. Femeia care accepta sa doneze trebuie sa faca o declaratie pe propria raspundere la notar, care sa ateste ca nu a primit niciun ban in urma recoltarii de ovule.

