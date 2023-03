Perfidia protocoalelor secrete

Cu cat sunt mai critice, mai distrugatoare chiar, opiniile oficiale si tehnice ale europenilor la adresa Romaniei, cu atat guvernantii Romaniei se invartoseaza sa respinga aceste opinii devastatoare ca fiind expresia unei ostilitati euro-atlantice, indreptata nu impotriva lor, a guvernantilor, ci impotriva natiunii romane, in intregul sau.

Ostilitate justificata de invidia pe care o nutresc euro-atlanticii la adresa romanilor, ne explica guvernantii nostri fie direct, fie prin propagandistii lor, argumentand cu faptul stiut doar de ei ca romanii ar fi cu mult inaintea si deasupra celorlalti europeni, care europeni (dar si americanii) nu numai ca nu vor sa recunoasca aceasta evidenta, dar mai si comploteaza masiv impotriva noastra, ca sa ne traga la fund, unde cred ei ca ne-ar fi locul.

Si astea nu sunt vorbe aruncate in vant, asa, la modul general. Ele se sprijina pe realitatea concreta. Iata, zic guvernantii nostri si trompetele lor, europenii nu zic nimic despre protocoalele incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si toate agentiile, institutiile si organizatiile din Justitie si din alte puteri ale statului, protocoale prin care acest Serei a creat un stat paralel, pe care il controleaza si cu care opreseaza cealalta paralela, cea necontrolata de el, paralela care se intampla sa fie la puterea legislativa si la cea executiva a Romaniei!

Numai ca europenii zic despre protocoale! Zic doar ca este o problema interna a Romaniei. Ca nu este treaba lor de europeni sa vada ce este cu aceste protocoale. Iar la cel mai concret mod cu putinta, raportul tehnic privind Justitia romaneasca explica faptul ca este treaba instantelor de judecata romanesti sa se lamureasca ce fel de caracter au aceste protocoale.

Sunt ele instrumente de control ilegal si imoral al statului, exercitat de odiosul Serei, cum zic detinatorii puterilor legislativa si executiva in stat, sau nu sunt?

Ce sa intelegem noi, publicul, din toata tarasenia asta?

Foarte direct spus, nu avem de inteles decat un singur lucru. De la infiintarea sa, Serviciul Roman de Informatii a fost plasat sub control si supravegherea legislative si executive, atat legal, cat si institutional. Nici macar un singur moment Sereiul nu a fost lasat de capul lui. Nu si-a scris el singur legile de organizare si functionare, nu si-a pus el singur directorii si sefii, nu si-a alocat singur bugetele, nu si-a dat singur misiunile, nu si-a scris singur strategiile, nu si-a aprobat singur achizitiile, nu si-a avansat singur generalii, nu si-a aprobat singur rapoartele de activitate si bilanturile anuale, nimic nu a facut de capul sau.

Asta, in ceea ce priveste controlul. Care control a fost intotdeauna de responsabilitatea puterii legislative, prin Parlamentul Romaniei in intregul sau, precum si de responsabilitatea puterii executive, prin Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, populat cu presedintele, premierul si ministrii relevanti.

Asa cum si supravegherea activitatii curente a Sereiului a fost la indemana comisiilor de specialitate din Parlament si a Presedintiei, care au putut sa investigheze, sa se informeze si sa afle tot ce le-a trecut prin minte, referitor la ce face Sereiul in fiecare moment.

In plus, Serviciul Roman de Informatii, la fel ca toate agentiile, organizatiile si autoritatile publice, este permanent supus controlului de respectare a legii, exercitat de puterea judecatoreasca, dar si supravegherii de legalitate a fiecarui gest institutional si operational, exercitata de procuratura militara.

Asa ca, daca Sereiul a intocmit protocoale secrete, le-a impus diferitelor autoritati, agentii si institutii din Justitie si din alte domenii ale statului, le-a folosit pentru a impune el un control specific asupra acestor autoritati, agentii si institutii, incalcand astfel legea si normele democratice, atunci de vina nu este Serviciul Roman de Informatii, ci toti cei din puterile legislativa, executiva si judecatoreasca ale statului, care ar fi trebuit sa exercite permanent si efectiv controlul si supravegherea democratice asupra acestui serviciu si nu au facut-o. Sau au facut-o defectuos. Ori s-au lasat controlate ele, puterile, de Serei, prin protocoale, ofiteri acoperiti si alte metode specifice.

De aceea, vin europenii si ne spun ca este treaba noastra cu protocoalele. Ca nu este treaba lor. Si nici nu ar avea cum sa fie, atata vreme cat Uniunea Europeana nu are nicio atributie si niciun mecanism de control sau de supraveghere democratica a niciunui serviciu secret din Romania.

Bineinteles ca romanii nostri guvernanti, cei revoltati de criticile europenilor si care se bazeaza pe argumentul ignorarii protocoalelor de acesti europeni critici, stiu cu certitudine ca este treaba lor exclusiva sa exercite controlul si supravegherea democratice asupra Serviciului Roman de Informatii.

Ca de aceea sunt ei parlamentari si membri ai guvernului de securitate nationala care este Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Dar mai stiu ca restul publicului roman habar nu are ce e ala control democratic asupra Sereiului, ori ce e aia supraveghere democratica asupra Sereiului.

Si conteaza ei foarte mult pe acest fapt, ca publicul nu stie. Dar si pe faptul ca nici nu-i pasa publicului de chestia asta cu controlul si supravegherea democratice.

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

