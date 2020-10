Cum isi recupereaza permisul un sofer prins de radar cu peste 100 km/h in localitate. Problema imaginilor interegistrate de Politie

Ce au aratat imaginile surprinse de radar

Un sofer lasat fara permis dupa ce, in iulie 2019, a fost prins de radar conducand printr-o localitate din judetul Tulcea cu peste 100 km/h a contestat in instanta procesul verbal si a castigat pentru ca imaginile surprinse de aparatul radar nu au fost suficient de convingatoare.In proces , soferul lasat fara permis a aratat caBarbatul a aratat ca aparatul radar a inregistrat o viteza eronata, "in conditiile in care viteza cu care circula la intrare in localitatate era sub 100 km / ora, deoarece autospeciala de Politie era paracata la intrare in localitate, ascunsa dupa un gard viu". IPJ Tulcea a aratat in proces caPolitistii au mai aratat ca fapta soferului este probata cu inregistrarea video surprinsa de radar. In sustinerea mentinerii actiunii, IPJ Tulcea a depus la dosar si un CD cu inregistrarea pe baza careia a fost aplicata amenda Judecatoria Macin, unde s-a judecat procesul deschis de sofer a dispus anularea sanctiunii dupa ce, analizand imaginile, acestea s-au dovedit a fi neconvingatoare., se arata in sentinta Judecatoriei Macin, care nu este definitiva, fiind atacata cu apel la Tribunalul Tulcea.Primul termen din apel este programat in 20 octombrie.