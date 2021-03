Persoana care i-a trimis Maiei Morgenstern amenintari cu moartea pe mail a fost retinuta

Suspectul in cazul mesajului de amenintare cu moartea la adresa actritei Maia Morgenstern, mesaj trimis pe adresa de e-mail a Teatrului Evreiesc de Stat sub semnatura "din partea partidului AUR", a fost retinut pentru 24 de ore, intr-un dosar care vizeaza infractiunea de amenintare, anunta, luni, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Ordonanta de retinere a fost emisa de Directia de Investigatii Criminale.Procurorii acestei unitati de parchet precizeaza ca, luni, procurorul de caz a emis o ordonanta prin care a dispus declinarea de solutionare a cauzei catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3."La data de 20.03.2021 suspectul a trimis de pe adresa e e-mail un mesaj cu caracter antisemit care cuprindea amenintari cu moartea si alte vatamari la adresa persoanei vatamate si la adresa angajatilor Teatrului Evreiesc de Stat", au retinut procurorii in ordonanta.Mesajul este semnat " din partea partidului AUR ".Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a reclamat, sambata seara, "inscenari mizerabile" in numele formatiunii si a transmis intreaga sustinere pentru Maia Morgenstern.