Trei persoane, suspectate ca au furat 88.000 de lei din sediul PNL Neamt, retinute

Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu, a declarat ca politistii au descoperit si indisponibilizat un autoturism, folosit la comiterea faptei."Din cercetari a reiesit ca, in noaptea de 26 spre 27 august, un barbat de 39 de ani, din Roman, impreuna cu o alta persoana, ar fi patruns prin efractie in sediul unui partid politic din Piatra-Neamt, de unde ar fi sustras 88.000 de lei, precum si alte bunuri, beneficiind de sprijinul celorlalte doua persoane de 33, respectiv 45 de ani, din Tirgu-Neamt, care ar fi supravegheat zona comiterii faptei", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Neamt.Agentul Georgiana Mosu a confirmat ca este vorba despre cazul spargerii sediului PNL Neamt.In baza probatoriului administrat, cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.Politistii continua cercetarile in vederea identificarii celei de-a patra persoane si documentarii intregii activitati infractionale a celor implicati.