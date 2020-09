Modificari aduse legii carantinei. Persoanele care se simt vatamate pot apela la instanta

Potrivit legii initiate de senatorii Robert Cazanciuc PSD ), Daniel Fenechiu ( PNL ), Cseke Attila ( UDMR ) si George Dirca ( USR ), orice persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis poate introduce, in termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii deciziei Directiei de sanatate publica, actiune la judecatorie, solicitand anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.Actul normativ stipuleaza ca apelul se solutioneaza de sectia civila a tribunalului intr-un termen ce nu va depasi 24 de ore de la data sesizarii instantei.Dispozitiile legii sunt aplicabile si proceselor in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a acesteia. Dosarele se trimit, de urgenta, pe cale administrativa, sectiilor devenite competente sa le judece potrivit prezentei legi.