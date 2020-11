Politistii fac cercetari dupa ce 35 de persoane au fost gasite in restaurantul unui hotel din Constanta. Administratorul ar fi prezentat fise de cazare fictive

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, miercuri, 4 noiembrie, in jurul orei 19.30, politisti din cadrul Sectiei 1, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, efectuand actiuni punctuale pe linia respectarii prevederilor legale pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19, au controlat o societate comerciala de pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta."Astfel, in interiorul localului se aflau aproximativ 35 de persoane, pentru care administratorul societatii comerciale a declarat ca sunt clientii hotelului din aceeasi locatie. In urma verificarilor, a existat suspiciunea ca fisele ar fi fost fictive, fiind susceptibile de a fi intocmite in fals", se arata in comunicatul IPJ Constanta.In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru fals in inscrisuri, uz de fals si zadarnicirea combaterii bolilor.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea situatiei de fapt.