Politia face cercetari dupa ce un ONG a semnalat abuzuri in sistemul de protectie a copilului: "Copiii sunt cumparati cu tigari si bilete de voie"

"In urma aparitiei in mediul online a unui articol intitulat 'Drama copiilor din orfelinatele din Brasov', politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov s-au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari, in rem, in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de neglijenta in serviciu si relele tratamente aplicate minorului, instrumentat sub coordonarea unitatii de parchet competente, in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetarilor", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Brasov, Alina Ivan.ASUM, un ONG din Brasov, a postat recent, pe pagina de Facebook , un text in care acuza unii angajati ai institutiilor care ar trebui sa aiba grija de astfel de copii de faptul ca merg la serviciu "doar pentru a-si lua leafa"."Sunt oameni in acest sistem care se implica si fac lucruri bune. De regula sunt cei de jos, cei care lucreaza direct cu beneficiarii. Paradoxal, sunt si cel mai prost platiti si de foarte multe ori sunt ignorati. Se pare ca, daca faci ceea ce trebuie devii incomod, devii un pericol, un 'Asa NU'! Avem insa si exemple triste, murdare, urate, de angajati care vin la serviciu doar pentru a-si lua leafa! La nivelul conducerii se duce o lupta dura, pentru ciolan si putere. Interese si influenta! Un buget in jurul caruia roiesc tot felul de 'profesionisti' in asistenta sociala! In tot acest zbucium noi ne intrebam-unde se situeaza copilul si interesul superior al acestuia??? Cine apara si protejeaza drepturile orfanilor, ale copiilor abandonati? Cine le ofera afectiune? Cine ii pregateste pentru viata de adult? Se petrec adevarate drame in centrele de plasament", se arata pe pagina de socializare a ASUM.Respectiva postare este insotita de un interviu video, in care, sub protectia anonimatului, o persoana care pare sa cunoasca problemele din sistem vorbeste despre "abuzurile" la care ar fi supusi copiii din centrele de protectie, in special cei mai mici, si care sustine ca, din cauza acestora, ei devin, la randul lor, agresori."Sunt agresiuni. Copiii mai mari ii agreseaza pe cei mai mici, acestia sunt cumparati cu diferite metode - cu tigari, bilete de voie, anumite favoruri - plecari mai mult decat este necesar, si devin masinarii, devin brute la un moment dat. Conducerea centrului cunoaste aceste aspecte. De catre angajati sunt agresati acesti copii si sunt si folositi pentru a agresa la randul lor, ei agreseaza personalul", relateaza, in postare, persoana respectiva.Conform acesteia, "copiii care nu pot face fata unei probleme emotionale au facut probleme la scoala, au creat probleme care nu s-au putut manageria sub nicio forma, sunt luati de mana si trimiti direct de catre sefii de centre direct la spitalul de psihiatrie".