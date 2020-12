Politist din Bihor anchetat pentru ca a rapit un proxenet, l-a bagat in portbagaj si "l-a anchetat" dezbracat pe un camp

Potrivit ebihoreanul.ro , la finalul anului 2018, casa unui om de afaceri din Salonta a fost sparta de hoti, fiind furate mai multe bunuri si o importanta suma de bani. Sursa citata mai arata ca printre politistii din echipa de ancheta s-a aflat si agentul Marius Ioan Laza, prieten apropiat cu ginerele si cu nepotul afaceristului.Unul dintre suspectii din dosar, era proxenetul Hanyecz Attila, condamnat definitiv, chiar saptamana trecuta, la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de proxenetism.Sursa citata arata ca in urma jafului de la casa afaceristului din Salonta, ginerele pagubitului, nepotul acestuia si politistul Laza au "descins" la locuinta individului pe care il banuiau ca a dat "pontul" hotilor.Ebihoreanul arata ca Hanyecz nu i-a primit in casa, dar cei trei nu s-au lasat. I-au spart usa, iar Laza s-a si incaierat cu el, in final "vizitatorii" reusind sa-l imobilizeze si sa-l indese in portbagajul masinii cu care, apoi, l-au dus la marginea orasului. Luat la intrebari despre complici si banii furati, Hanyecz a refuzat sa vorbeasca, motiv pentru care l-au pus sa se dezbrace. Interogatoriul ar fi continuat, poate, daca omul n-ar fi luat-o la fuga peste camp, in chiloti si in picioarele goale, scapand astfel de rapitori.Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, ancheta este "aproape finalizata". "Astept sa se termine cercetarile. De doi ani astept. Pana atunci, nu am ce sa spun", a spus Laza, explicand ca ancheta este taraganata si ca pana in prezent a fost singura persoana audiata dintre cei trei suspecti. "Eu nu stiu sa fi fost audiat altcineva", a spus politistul pentru ebihoreanul.ro. Sursa citata mai arata ca politistul a si fost destituit dupa ce a fost prins baut la volan, dar a fost reincadrat de instanta Citeste si: