INTERCEPTARI Cum si-a riscat cariera un politist criminalist ca sa fie "cartita" unui suspect de talharie: "Zisai sa fiu omenos cu tine"

Politistul a recunoscut fapta

- plangerea penala formulata de persoana vatamata

- continutul acestui act de sesizare

- continutul declaratiei persoanei vatamata in care aceasta sustinea ca el (D.C.C.) este posibil sa fie implicat in savarsirea faptei de talharie comisa asupra sa si

- activitatile desfasurate sau care urmeaza a fi desfasurate in contextul procedurii judiciare initiate ca urmare a plangerii penale formulata de persoana vatamata"

Totul a inceput in momentul in care un barbat a fost talharit, iar politistul criminalist a fost chemat sa faca cercetarea la fata locului. Chiar daca ancheta era realizata de politisti specializati, politistul criminalist a aflat intamplator ca victima l-a indicat ca suspect pe un cunoscut al sau.Ca sa ii faca un bine prietenului sau, in noaptea talharirii, politistul l-a sunat pe suspect sa ii dea detalii din dosar. Politistul a fost, insa, interceptat. Stenogramele arata cum ii da criminalistul detalii din ancheta suspectului.Ba, frati-mio, hai sa-ti spun ceva! Spune-le la bulan...Nu-mi spune, ca n-am eu tre... ci... Nu-mi trebe mie sa-mi spui... Iti spusai...Cine m-acuza...- Vezi c-ai niste plangeri p-aci!(....)- Si zisai sa-ti spun! Ca ai o plangere pentru talharie!- M-a sunat... Pentru talharie? Baga-mi-as p.. a-n copiii lui, in familia lui, daca nu ii... scot ochii! Bai, frate! Io-s la Bucuresti! Ai inteles? Io sunt la... la Bucuresti!- Ba! Tu m-asculti pe mine ceva?- Da! Da, fratiorul meu! Spune!- Eu n-am nici o treaba! Eu zisai sa fiu omenos cu tine ca te cunosc, sa-ti spun chestia asta!- Eu crezui ca nu stii despre ce e vorba...- (n.l. neinteligibil)! Ma suna asta a mea! Si-mi spusa: "D., vezi ca te-au bagat astia... c-ai batut pe nu stiu cine!" Pai, cumetre, unde sa bat io? Io-s la Bucuresti, baga-mi-as p..a in copiii lui si-n familia lui de sclav! De bulangiu ce e! Are sa-mi dea bani! Mi-a furat banii, baga-mi-as p.. a-n familia lui! M-ai inteles? Hai sa-t...!- Inteleg! Eu spusai sa fiu baietas cu tine, sa-ti spun asa...- Da! Da, fratiorul meu! E... Iti multumesc din suflet!- Atat!- Iti multumesc din suflet!- Crezui ca nu stii si cu asta, basta!- Stai sa ne-ntelegem, ca nu zisa ca l-ai batut tu!- Da! Da', ce-am facut io?- Te banuieste c-ai pus pe cineva sa-l bata pentru banii respectivi!- Ma, tu trebuie sa-ntelegi un singur lucru!- Da, fratioare!- Ca nu e cazul la mine! Eu te sunai ca... in calitate de prieten, nu de militian!- Am inteles!"Din continutul convorbirii telefonice rezulta fara dubiu ca, prin incalcarea caracterului nepublic al datelor si informatiilor de care luase la cunostinta cu ocazia cercetarilor efectuate, inculpatul, care il cunostea anterior pe numitul D.C.C., i-a comunicat telefonic acestuia date si informatii cu privire la:, se arata in sentinta de condamnare a politistului.Judecatorul a mai aratat ca "rezulta, fara dubiu, ca scopul, pentru care inculpatul a comunicat datele si informatiile mentionate mai sus, a fost acela de a ingreuna cercetarile efectuate in dosarul penal avand ca obiect plangerea penala formulata de persoana vatamata si implicit ingreunarea tragerii la raspundere penala a numitului D.C.C., in conditiile in care era posibil ca acesta sa fi instigat persoanele care, pentru sustragerea sumei de bani pe care o avea asupra sa, au exercitat acte de violenta fizica asupra persoanei vatamate cauzandu-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un numar de 10-12 zile de ingrijiri medicale"."La stabilirea tratamentului sanctionator se va tine seama de gradul de pericol social al infractiunilor, dedus din continutul concret si imprejurarile de comitere, precum si datele privitoare la persoana inculpatului, cu referire la mediul familial, varsta acestuia, conduita anterioara, aflandu-se la primul conflict cu legea penala, dar si cea procesuala, care a fost de recunoastere a invinuirii", se arata in sentinta Tribunalului Valcea, prin care politistul in varsta de 32 de ani a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare.Sentinta nu este definitiva.