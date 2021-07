Explicatia unui politist prins cu spaga ascunsa in ciorap: "Am o nebunie a mea de a ascunde banii in soseta, in pantofi, in buzunare ascunse"

Potrivit adevarul.ro, fapta pentru care politistul a fost trimis in judecata a avut loc in noaptea de 7 spre 8 martie 2019. Pentru ca avea ITP-ul expirat, sirianul ar fi trebuit sanctionat cu retinerea talonului si a numerelor de inmatriculare. Pentru ca a aplicat o sanctiune mai blanda (lipsa talonului), politistul a primit 100 de euro.Agentul si omul de afaceri sirian au fost, insa, denuntati de cel de-al doilea politist din echipaj. In urma perchezitiei la care a fost supus politistul acuzat de luare de mita , a fost gasita suma de 100 de euro, ascunsa in ciorap.La proces , politistul a explicat cum au ajuns cei 100 de euro acolo. "La ora intrarii in serviciu, dupa ce l-am apostrofat pe fostul coleg, intrucat a doua zi era 8 martie, l-am intrebat ce o sa-i cumpere viitoarei sotii, iar el mi-a spus ca nimic, iar eu i-am spus ca am 100 de euro la ciorap, dimineata cand ies din serviciu o sa cumpar 3 buchete de flori si 3 parfumuri pentru soacra, sotie si fiica.Am o nebunie a mea de a ascunde banii, in soseta, in pantofi, in buzunare ascunse, nebunie pe care am capatat-o la prima casatorie, din cauza fostei mele sotii cand mi-a luat toti banii din casa si a mers sa se distreze cu amantul, fapt care a dus inevitabil la divortul nostru", a declarat politistul acuzat de luare de mita, potrivit adevarul.ro.In urma procesului, politistul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, iar omul de afaceri sirian a primit doi ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita. Sentinta este definitiva.