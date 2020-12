Politistii din Salonta care "vanau" soferii straini pentru spaga, trimisi in inchisoare. Cereau mita in functie de cetatenie. Un ucrainean a fost "taxat" cu 300 de euro

"Mercurialul" spagilor luate de politistii din Salonta

Cei cinci agenti, Dorel Craciun, Kovacs Cristian, Milan Isai, Dorin Pojega si Sorin Rus, au fost trimisi in fata instantei in 2015, in urma unei anchete pornite de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor si finalizate de cei de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, bazate pe sesizarile din oficiu ale politistilor DGA Bihor, ca urmare a reclamatiilor si petitiilor unor soferi , unele depuse chiar la ambasade straine si care reclamau faptul ca li s-a cerut mita, scrie ebihoreanul.ro Conform anchetatorilor, politistii spagari erau incadrati la Serviciul de Ordine Publica insa se dadeau drept agenti rutieri si, postati intr-o curba chiar langa sediul Politiei, ii "taxau" pe soferii straini care nu cunosteau sanctiunile pentru incalcarea normelor rutiere.Un sofer din Rusia, de exemplu, a reclamat ca i-au fost luati 200 euro, un ungur s-a plans ca i s-au cerut 190 euro si 200 lei, iar un ucrainean ca a fost "amendat" cu 300 de euro. Printre reclamanti se numara si un cetatean elvetian, director la compania Nestle. Sosit in Romania in februarie 2014 pentru o intrunire a companiei, omul a fost oprit de Kovacs Cristian si de Dorin Pojega sub pretextul ca a depasit limita de viteza.Elvetianului i s-ar fi cerut 1.400 lei, spunandu-i ca atata este amenda , iar cand le-a explicat ca nu are bani decat pe card, cei doi l-au insotit la un ATM ca sa-i scoata. La plecare, elvetianul a cerut un document care sa ateste cheltuiala, dar n-a primit niciun proces verbal de contraventie, ci un bilet scris de mana de unul dintre politisti.Au smuls aparatul de interceptarePentru a nu fi prinsi, politistii au demontat aparatul de interceptare din masina pe care o foloseau sa patruleze prin Salonta. Insa camera inregistrase deja o "amenda" de 20.000 forinti pe care cei doi au negociat-o cu un sofer ramas inca neidentificat, dar si discutiile in care se sfatuiau cum e mai bine sa isi selecteze victimele si sa se fereasca de vreun flagrant Pentru prinderea in flagrant s-au folosit anchetatori sub acoperire, insa unul dintre acestia a fost deconspirat.Pe 18 mai 2015, ofiterii DGA Bihor si DGA Arad, coordonati de Parchetul Curtii de Apel Oradea si insotiti de o echipa de interventie a Jandarmeriei, descindeau la sediul Politiei Salonta si la locuintele agentilor banuiti de luare de mita, ridicand bani, bijuterii si carnetele in care unii dintre ei isi notasera "incasarile". Dupa cele 8 perchezitii , patru dintre cei cinci politisti au fost retinuti, iar apoi prezentati la Tribunalul Bihor (foto), unde au fost arestati pentru 29 de zile, in timp ce al cincilea a fost pus sub control judiciar.Magistratii au decis pedepse cu executare, astfel: Kovacs Cristian Szilard a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, Dorel Craciun si Rus Nicolae Sorin au incasat cate o pedeapsa de 7 ani de detentie, Isai Milan Valentin a primit o pedeapsa de 6 ani dupa gratii, iar Pojega Marian Dorin a fost condamnat la 5 ani de detentie. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 2.610 lei, 740 de euro, 125.000 de forinti si 140 de lire, sume pe care cei cinci agenti le-ar fi primit mita de la soferi.Hotararea Tribunalului Bihor nu este definitiva, cei cinci politisti avand posibilitatea sa o atace cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.Citeste si: